Marktplaats neemt afscheid van ‘Gelijk Oversteken’ betaaloptie

De grootste tweedehands ‘webshop’ van Nederland, Marktplaats, heeft besloten te stoppen met de betaaloptie ‘Gelijk Oversteken’. Daarmee kon je er tot vandaag voor kiezen om een product dat de aanbieder van een product dat je via het online marktplein kocht zijn of haar geld pas kreeg op het moment dat jij dat product ontvangen had. Jij moest dan wel gewoon betalen op het moment van bestellen, maar dat geld ging pas door naar de rekening van de leverancier als jij het product in handen had.

Steen in smartphone doos

Gelijk Oversteken was een uitkomst voor kopers die niet het risico wilden lopen dat het product na bestelling niet geleverd werd. Waar de betaaloptie echter geen bescherming tegen bood, was wanneer het ontvangen product beschadigd bleek, al dan niet tijdens de verzending. Gelijk Oversteken was ook geen oplossing voor de spreekwoordelijke ‘kat in de zak’, of beter gezegd, een steen in een smartphone doos.

Na ontvangst werd, ongeacht de staat van het product, het geld naar de verkoper gesluisd. Het enige dat de verkoper hoefde te doen om zich te verzekeren van betaling was het pakket versturen met een Track&Trace optie/code. Als koper kon je de bevestiging wel een aantal dagen (maximaal zeven) ‘tegenhouden’, maar uiteindelijk ging het geld dan alsnog naar de verkoper.