Situatie bij VanMoof ernstiger dan werd geschetst: winkels dicht

Het Amsterdamse fietsenmerk VanMoof zit toch in zwaar weer. Waar het ebikemerk in eerste instantie aangaf tijdelijk de verkoop stil te leggen door een achterstand in de productie, heeft het nu uitstel van betaling aangevraagd. Dit kan het einde betekenen voor het razend populaire merk, dat in 2021 nog het rijkste e-bikemerk ter wereld was.

VanMoof VanMoof heeft zichzelf in een vrij korte tijd wereldwijd een plekje op de markt gevochten. Het maakt ebikes van een heel eigen, opvallend en industrieel design en wat er vooral zo bijzonder is aan deze tweewielers, dat zijn hun online mogelijkheden. Je ziet zelfs op je telefoon wanneer iemand je fiets verplaatst. Daarnaast kun je deze fietsen ook makkelijker terugvinden als ze zijn gestolen dan andere fietsen, wat wederom te danken is aan die connectiviteit. Maar ja, diezelfde connectiviteit kan nu betekenen dat de fietsen van het merk onveilig worden. Als VanMoof inderdaad kopje onder gaat, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de ondersteuning van al die fietsen die het heeft verkocht. Om die reden is het ook zulk groot nieuws dat er tijdelijk geen fietsen werden verkocht: mensen maken zich zorgen om hun tweewieler: ook als ze die al lang en breed in eigen schuur hebben staan. Daarnaast zijn er mensen die merken dat ze hun geld maar niet terugkrijgen, of ze hun fiets maar niet geleverd zien worden terwijl ze wel hebben betaald: reden voor sommige klanten om boos bij een VanMoof-winkel in Amsterdam te gaan staan.

Faillissement? En dat is weer reden voor het merk om de winkels tijdelijk te sluiten. Het rommelt flink en tegen Tweakers zegt het merk dan ook dat het contact opneemt met klanten om een en ander te verduidelijken. De producent laat weten dat het de winkels vooral sluit om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. VanMoof neemt contact op met klanten die wachten op een reparatie van hun fiets of die een bestelling hebben geannuleerd en al veel te lang op hun geld wachten. Maar het heeft dus ook echt uitstel van betaling aangevraagd en de rechter is daarmee akkoord. Dat is wel alleen voor de Holding: de bedrijven B.V. en Global Support B.V. hebben ook uitstel van betaling aangevraagd, maar daarop lijkt nog geen akkoord te zijn. In ieder geval is er twee maanden lang even niets mogelijk: het bedrijf zit in een afkoelperiode waarbij schuldeisers dan twee maanden lang geen aanspraak kunnen maken op geld, zodat het ebikebedrijf een oplossing kan bedenken voor zowel de klanten als voor het voortbestaan van de hele organisatie. Maar goed, meestal monden uitstellen van betalingen aan in faillissementen, zeker aangezien klanten nu ook al heel lang op hun geld wachten. Het is alleen zoveel groter dan bij de producent van bij wijze van spreken eierdopjes, omdat die connectiviteit zorgt dat klanten eigenlijk ‘voor altijd’ VanMoof nodig hebben, en wat als dat nu verdwijnt? Zo ver is het nog niet, maar je kunt beter wat voorzichtiger zijn in het aanschaffen van zelfs een tweedehands VanMoof.