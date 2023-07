VanMoof stopt er tijdelijk mee: even geen fietsverkoop

Wil je een VanMoof kopen, dan moet je daar misschien even mee wachten voor de zekerheid. Hoewel het ebikemerk zelf beweert dat het even de verkoop van zijn fietsen op zijn website stopzet vanwege het niet kunnen bijblijven met het aantal bestellingen, zijn er ook mensen die zeggen dat er financiële problemen zijn. En dat is toch gevaarlijk als het gaat om een 'connected' apparaat.



VanMoof Je kunt waarschijnlijk nog wel een VanMoof kopen bij andere fietsverkopers en natuurlijk altijd op Marktplaats, maar via de officiële website van het merk zijn tijdelijk geen ebikes bestelbaar. Techcrunch schrijft dat op basis van diverse bronnen. Op dit moment zou het bedrijf naarstig op zoek zijn naar financiering, iets dat we een paar maanden geleden ook zagen bij de concurrent Cowboy. Het is echter niet alleen dat de financiën een probleem zijn: er zouden ook meerdere topmensen zijn opgestapt, waaronder zelfs mensen die bedrijf zijn gestart. De president, Gillian Tans, zou ook al zijn opgestapt. Dit alles is echter nog niet bevestigd door het bedrijf zelf. Toch is het wel spannend: het zijn immers fietsen die vooral veel online voordelen hebben en als het hippe Amsterdamse merk toch ten onder gaat, dan is het de vraag wat er qua connectiviteit en updates nog gaat gebeuren.

Populariteit ebikes Het is moeilijk te zeggen wat er nu precies gaande is. De ene kant van het verhaal ziet er erg dark and grim uit, terwijl VanMoof doet alsof het juist zodanig voor de wind gaat dat de productie de bestellingen niet aankan. Vooral de SX4 en SA5 zouden gretig aftrek vinden. Maar ja, waarom loopt de productie ineens achter? Is dat gewoon slechte planning? Het verhaal lijkt aan alle kanten te rammelen. En dat is geen fijn gevoel voor mensen die al een VanMoof bezitten: gaat het niet goed? Wordt de app straks nog ondersteund? En hoe zit het straks met onderdelen?

Hopelijk hoeven we er niet lang op te wachten: de bronnen vertellen TechCrunch dat er mogelijk deze week al een klap wordt gegeven op het voortbestaan van het hippe fietsenmerk. Het zou enorm zonde zijn als zo'n Nederlands merk dat toch heel internationaal bekend is en wel degelijk goede producten maakt, zou sneuvelen. En dan niet alleen voor de mensen die wel ooit voor zo'n tweewieler hebben gekozen.