Wat gaan Pokémon en het Van Gogh Museum samen doen?

Aggron en de Aardappeleters, Zubat en de Zonnebloemen of Sandshrew en de Sterrennacht : we hebben geen idee wat er staat te gebeuren, maar het wereldwijde X-account van Pokémon prikkelt met een post over iets met Pokémon en het Van Gogh Museum in Amsterdam. Er zit een uiterst schattig filmpje bij van Pokémon en Eevee die door een -Nederlands?- landschap rennen. Ze zien de lucht veranderen in de bekende pointillistische lucht van de Sterrennacht, maar wat de Japanse monstertjes verder te maken hebben met Van Gogh, dat wordt in deze teaser niet duidelijk.

Pokémon x Van Gogh Museum

Dat het er geweldig uitziet, dat is duidelijk. In ieder geval in de teaser. We zien een mooie 3D-Pikachu en een 3D-Eevee en dat doet ons afvragen: is het voor Pokémon Go? Ook daarin zien we de Pokémon in 3D. Echter zou er dan waarschijnlijk wel een Pokémon Go-logo bij staan… Of zou er een speciale expositie komen van Pokémon-schilderijen in Van Gogh-stijl? In de video zien we de Pokémon-wereld veranderen in die van Van Gogh, wat impliceert dat het iets is dat in de game gebeurt, toch?

Op de website van het Van Gogh-museum is ook nog niets te vinden. Er begint half oktober wel een nieuwe expositie, maar die gaat over Van Gogh en de Seine, niet Van Gogh en de Pokémon. Van Gogh heeft op X wel een repost gedaan van de post van Pokémon, maar omdat het vooral vanuit Pokémon komt, verwachten we toch wel iets dat in een game gebeurt. Maar ja, een expositie klinkt toch logischer he? Er staat ook wel apart vermeld dat het in Amsterdam is, dus dat zal waarschijnlijk dan toch een expositie zijn. We zijn benieuwd wie de kunstenaar is, want we weten vrij zeker dat Pokémon nog niet bestond in de tijd van de meester.