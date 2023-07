Waarom je Pokémon Sleep moet downloaden voor je naar bed gaat

Pokémon Go ken je waarschijnlijk, maar nu is er ook Pokémon Sleep. We zouden het wel het tegenovergestelde van Go kunnen noemen. Je wordt juist geïnspireerd om niet naar buiten te gaan, vooral niet actief te zijn, en toch heeft het wel alles met Pikachu en zijn vrienden te maken. Het spel is niet gemaakt door dezelfde studio (Niantic is nog druk doende met onder andere Peridot), maar het komt van Select Button, een Japanse studio die wel wat assistentie heeft gekregen van Niantic. Is het een spel, of gewoon een app? Hoe dan ook, het kan nu in Europa worden gedownload.

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep speel je met je smartphone of met de speciale gadget die voor het spel is verschenen: de Pokémon Go Plus+ (ja, er staat echt plusplus). De bedoeling is dat je je smartphone of dat apparaatje naast je kussen legt als je gaat slapen en vervolgens houden die je slaap in de gaten. Erg handig, maar wat heb je daar nou precies aan? Ten eerste houdt hij bij hoeveel uur je maakt, welke Pokémon er in je slaap allemaal zijn verschenen en met Professor Neroli in de Sleep Style Dex vastleggen welke Pokémon er allemaal voorbij zijn gekomen.

Het grappige is dat de app je ook daadwerkelijk voorziet van een beloning als je meer uren maakt. De meest slaperige Pokémon van allemaal, Snorlax, speelt de hoofdrol in het spel. Hoe groter hij wordt (en hij groeit naarmate je meer uren slaapt), hoe meer Pokémon je tegen het lijf loopt terwijl je de binnenkant van je ogen bekijkt. Pokémon die op bezoek komen kunnen je vrienden worden en samen kun je bessen verzamelen die Snorlax graag eet. Op die manier wordt hij sterker en als je slaapscore dan ook nog eens goed is, dan krijg je dus meer Pokémon in je aura.