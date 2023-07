VanMoof nu echt failliet: wat het voor e-bike-eigenaren betekent

De kogel is door de kerk: VanMoof is failliet. Het fietsenmerk kijkt naar een doorstart, vooral via een ander bedrijf dat de activiteiten van VanMoof wil overnemen, maar vooralsnog is het een onzekere tijd voor mensen die een VanMoof-fiets bezitten. Dit is wat er nu gaat gebeuren.

Bikey Misschien heeft grote, Belgische concurrent Cowboy wel interesse in VanMoof, dat is namelijk meteen een app gaan maken om te zorgen dat je je VanMoof-fiets kunt blijven gebruiken. De app heet Bikey en werd vorige week al gelanceerd. Hierin kun je je digitale sleutel opslaan, waardoor je je VanMoof kunt blijven gebruiken. Ook zijn er enkele instellingen voor je fiets te vinden. Het geldt op dit moment alleen voor de S3 en X3, de meest verkochte modellen. Ondersteuning voor de S5 en A5, daar wordt nog aan gewerkt. Ook is de app nu alleen op iPhones beschikbaar, maar er komt een Android-bèta. Maar, is dat nodig? Stopt de VanMoof-app nu spontaan met werken? Waarschijnlijk niet, maar er komt wel een moment waarop de app gevaarlijk wordt omdat hij geen updates meer krijgt. Al zal waarschijnlijk eerder nog de server van VanMoof offline gaan, al kun je ook altijd je pincode gebruiken (dat doe je door op de bel of Boost-knop te drukken om de code in te voeren). Kortom: je moet ofwel die pincode hebben, ofwel een digitale sleutel die opgeslagen staat op een server die niet van VanMoof is.

VanMoof bedankt de fans Daarnaast is ook de garantie van de fietsen in het geding: zodra een bedrijf failliet gaat, dan is je garantie in principe ook niet meer van toepassing. Er zijn ook al uitdagingen op het gebied van onderdelen: KwikFit heeft ze al niet meer en ze zijn nogal gespecialiseerd, waardoor je ze niet bij je lokale Jan de Fietsenman kunt krijgen. Mocht je fiets dus stukgaan, dan kun je zowel niet van de garantie uitgaan, als dat je hem dus ook niet op een andere manier kunt laten fiksen. De CEO van VanMoof laat weten dat het een nieuwe investering probeerde te regelen, maar dat dit niet lukte. Andere fietsfabrikanten wilden het bedrijf ook niet overnemen, waardoor hem alleen rest te zeggen dat hij iedereen “uit de grond van zijn hart” bedankt voor het aansluiten bij “deze fantastische 14 jaar aan fietsinnovatie”. Tja, dat is voor de mensen die recent een VanMoof hebben besteld waarschijnlijk niet voldoende. Die kunnen waarschijnlijk naar hun fiets én hun geld fluiten, net als mensen die recent hun VanMoof hebben geretourneerd. Helaas is het eerst aan de grote schuldeisers om geld te ontvangen, daarna zijn pas individuele gedupeerden aan de beurt. En ja, dan is er waarschijnlijk geen cent meer over.

Faillissement Kortom, het ziet er voor zowel de mensen achter VanMoof als de mensen met een fiets van het merk niet al te rooskleurig uit. Een doorstart lijkt nu er miljoenen nodig is -en er al veel mislukte pogingen zijn geweest tot overname- erg ver weg. Daarnaast is de fiets toch wat minder makkelijk bruikbaar als de servers achter de app straks offline gaan. Gelukkig zijn er alternatieven, maar zodra je fiets fysiek stukgaat, heb je alsnog een probleem: onderdelen zijn schaars en niet elke fietsenmaker kan een VanMoof fiksen. Fingers crossed dus: vooral voor de eigenaren van VanMoof-fietsen, en de mensen die nog op de soms duizenden euro’s wachten voor hun geretourneerde fiets.