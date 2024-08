IKEA test een eigen marktplaats voor gebruikte meubels

Is de Billy-kast te klein geworden voor je boekencollectie? Past die knalgele Poang niet meer in je rode interieur? Je kunt je oude IKEA-meubels natuurlijk prima kwijt op Marktplaats, maar IKEA wil liever dat je ze via IKEA zelf verkoopt.

Tweedehands IKEA-meubels verkopen

De Zweedse meubelwinkel test in twee landen zo’n marktplaats voor tweedehands dingen van IKEA zelf. Je kunt je Tiffany-lamp of je oude Trendhopper-bank er dus niet op kwijt. Alleen IKEA-dingen die je graag nog een tweede leven wil geven. In Madrid en Oslo wordt het nu uitgeprobeerd hoe zo’n Vinted voor meubels kan werken.

Het gaat om een online platform, dus je hoeft je meubels niet eerst naar een IKEA te brengen. Het platform heet IKEA Pre-owned en je zet je meubels erop met een foto en een prijs, waarbij het er uiteindelijk uit komt te zien als een product dat je zo van IKEA’s eigen site zou shoppen. Vervolgens kunnen mensen erop reageren en spreek je fysiek met ze af zodat ze het meubel kunnen ophalen.

Cadeaukaart

Tot zover is het eigenlijk weinig anders dan Marktplaats en zul je je misschien afvragen waarom het interessant is. Dat is vooral de betaling. Je kunt of gewoon op je bank het geld ontvangen, dat overigens precies het bedrag is dat je vraagt (IKEA trekt daar niet zelf nog administratiekosten vanaf). Ook kun je betaald worden in de vorm van een IKEA-cadeaukaart waar IKEA dan nog eens 15 procent van de verkoopprijs bovenop doet. Dat maakt het aantrekkelijker om via dit Preowned platform te verkopen.

Nu is het nog gratis om je meubel erop te zetten, maar IKEA wil hier een symbolisch bedrag voor gaan vragen. Hopelijk doet het dat niet in Nederland als het eenmaal zover is: Marktplaats is goed vertegenwoordigd in ons land en dat kost geen geld wanneer je een advertentie wil plaatsen. Aangezien nieuwe IKEA-meubels al niet de duurste zijn, is elk bedrag dat je voor plaatsing moet betalen relatief veel van je winst.

Geen garantie

Als koper is het wel een ‘garantie tot de hoek van de straat’-situatie, wat betekent dat als er iets defect is, het jouw probleem is. Wel zegt IKEA dat je om geld terug kunt vragen. Maar het gaat je dus niet voorzien in vervangende planken, schroefjes en overige onderdelen.

IKEA test zijn eigen eBay tot december en maakt dan de balans op of het meerwaarde biedt en of het veel gebruikt wordt. We zijn benieuwd. Hopelijk deelt het dan ook wat bevindingen zoals de populairste meubels om te verkopen of juist te kopen. Sommige meubels van de meubelgigant doorstaan de tand des tijds prima, terwijl anderen toch wat minder gewicht in de schaal leggen.