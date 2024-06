IKEA rekruteert Roblox-spelers als virtuele medewerkers

IKEA wil meer doen met Roblox en heeft daarom het plan om IKEA-winkels te openen in de virtuele wereld. Het idee is zelfs om 10 mensen aan te nemen die ook echt betaald worden om werkzaamheden in de IKEA te verrichten. IKEA zoekt hiervoor de Roblox-fans.

Roblox-IKEA

Roblox is een dikke hit. Je kunt eigenlijk geen basisschoolklas in lopen waar niemand is die het spel niet kent. Misschien mogen ze het niet allemaal spelen van hun ouders, maar ze kennen het zeker wel. IKEA speelt slim op die trend in door een IKEA-winkel te openen in de virtuele wereld die Roblox heet.

Je kunt er gratis werken, maar er worden 10 mensen uitgezocht die de game mogen spelen tegen een vergoeding. Die vergoeding is ongeveer 14 euro per uur en je wordt dan geacht werkzaamheden uit te voeren in The Co-Worker Game, zoals de digitale IKEA heet. Je kunt er tot 16 juni solliciteren voor een plekje. Wel is er een regel waaraan je moet voldoen: je moet in het Verenigd Koninkrijk of Ierland wonen. Nu zou je kunnen denken dat je dat wel kunt omzeilen met een VPN, maar juist omdat er geld gestort moet worden, zal het toch wat opvallen als je dat op een Nederlandse rekening wil ontvangen.

IKEA is opening a virtual store in Roblox, where players can also work and earn €14.80/hour pic.twitter.com/uscwLyfEM7 — Dexerto (@Dexerto) June 4, 2024

Betaald NPC

Het idee is echter wel fascinerend: je wordt betaald om een NPC te zijn. Nu kun je er natuurlijk veel meer persoonlijkheid in gooien, dus dat is leuk, maar je kunt je ook afvragen waarom IKEA het niet gewoon automatiseert. Het zou er zelfs nog een flinke vleug AI aan kunnen toevoegen om hun NPC’s wat unieker te maken. In ieder geval moeten de betaalde medewerkers Zweedse gehaktballetjes serveren, mensen meubels laten uitzoeken en meer van dit soort typische IKEA-dingen doen. Je kunt zelfs promotie krijgen als je het een beetje goed doet.

Of we nu mensen krijgen die een carrière hebben als IKEA-medewerker in Roblox valt nog wel te bezien. Het contract is ‘gelimiteerd’ en het kan zomaar zijn dat het een soort vakantiebaantje is voor deze zomer. In ieder geval zijn de vragen op het contract al vrij bizar: “Hoe voel je je bij het idee dat je omgetoverd wordt tot pixels?” en “Als je een IKEA-meubel in pixels was, welke zou je zijn en waarom?”

IKEA heeft natuurlijk net een reeks met gamemeubels geïntroduceerd, dus het zal ons niets verbazen als deze plotselinge, nogal ludieke actie daar uiteindelijk iets mee te maken heeft.