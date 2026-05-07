Google breidt de AI Overviews uit met informatie van sociale media. AI Overviews, die korte samenvattingen van andermans werk op Google.nl, wordt straks ook gevoed door sociale media, zoals Wordpress, Reddit en meer. Google laat daarbij duidelijker zien waar de informatie vandaan komt.

AI Overviews

Google zegt het onder andere te doen door de snelle innovaties die AI doormaakt. "Ervaringen werken het best als ze de drempel verlagen om authentieke meningen te horen en nuttige info online te vinden. Daarom blijven we de links in onze AI-zoekfuncties verbeteren en werken we aan nieuwe manieren waarop je makkelijker bij de bronnen, merken en websites komt die jij waardevol vindt."

Het komt met nieuwe mogelijkheden binnen Google Zoeken . Het wil het makkelijker maken om dieper in het web te duiken nadat je een onderwerp hebt opgezocht. Het komt dan aan het eind van alle AI-suggesties nog met meer suggesties die dieper duiken in bijvoorbeeld een andere invalshoek over hetzelfde onderwerp. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om linkjes van de nieuwsmedia waarbij je een abonnement hebt gebruiken, zodat je minder snel tegen een betaalmuur aanloopt. Het is een soort label waardoor meteen herkenbaar is dat het een nieuwsmedium is waar je op geabonneerd bent.

Google denkt daarnaast dat je graag advies krijgt van mensen die er al ervaring mee hebben en dat is dus die toevoeging van social mediabronnen. Je krijgt dus niet langer zo feitelijk mogelijk informatie, maar je krijgt te zien wat Hannie van zes hoog ervan vindt. Google zet bij die linkjes namelijk ook de naam van de persoon die zijn hersenspinsels deelt, zodat je meer te weten kunt komen over die persoon. Het is niet helemaal duidelijk of het vooral gaat om WordPress en Reddit of bijvoorbeeld ook X of Instagram.

Meer linkjes

De vierde vernieuwing is dat je meer linkjes ziet bij de AI-antwoorden en dat die direct bij de tekst staan waar Google het ook van gepikt heeft. Weinig mensen klikken maar door, maar mocht je de site waar de info vandaan komt graag de verdiende credit geven, dan is het in ieder geval makkelijker om dat te doen omdat je duidelijk weet welk stuk uit het antwoord van AI Overviews van welke site komt.