Apple heeft zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC afgetrapt met een presentatie waarin het verschillende nieuwe aankondigingen deed, waaronder eindelijk de slimmere Siri met AI. Die AI is gebaseerd op Gemini van Google, wat het vrij bijzonder maakt. Er is helaas een groot nadeel voor Nederlanders en overige Europeanen : Apple zegt dat het niet naar ons werelddeel komt zolang het er niet uit is met de EU en de DMA-wetgeving.

Siri AI

De slimmere Siri kan onder andere chocola maken van wat er op het scherm gebeurt, zodat je daar vragen over kan stellen. Ook kan Siri bij je persoonlijke gegevens om zo persoonlijker van dienst te kunnen zijn. Het kan ook in je agenda kijken of in je berichten om zo te assisteren. De stem van Siri AI is aanpasbaar: je kunt het sneller laten praten of juist langzamer en het kan veel meer overdreven klinken wat of meer ingetogen.

Als je met de slimmere Siri wil praten, dan veeg je over je selfiecamera heen naar beneden dan krijg je de AI-zoekbalk. Op Mac vind je de nieuwe Siri in Spotlight, dat zelf bepaalt of het een AI-vraag is of een zoekopdracht. Nou ja, wij krijgen dat dus nog niet, maar later dit jaar volgt er een bèta. We krijgen het overigens niet omdat Apple andere assistenten dezelfde toegang moet geven tot gebruikersdata als Siri heeft en dat wil het niet, omdat het ernstige risico's voor gebruikers met zich mee zou brengen.

Apple presenteert iOS 27

Apple heeft daarnaast iOS 27 gepresenteerd, waarbij de Mac-versie macOS27 Golden Gate heet. Die Mac-variant heeft onder andere een nieuwe manier om knoppen in het scherm te plaatsen. Ook wordt zo'n beetje alles sneller, zoals AirDrop en de zoekfunctie. Je kunt daarnaast Liquid Glass even wat laten indimmen, zodat het iets minder transparant wordt. Je kunt apps verversen door naar beneden te vegen, waardoor Mac meer zoals een iPhone begint aan te voelen. Wel is het alleen in Apple's eigen apps mogelijk.

iOS 27 dan: daarin is het ook vooral het verhaal dat alles sneller wordt. En zuiniger: er zit een nieuwe technologie ingebouwd die zorgt dat de processor beter weet wat hij overal mee moet doen en zuiniger zal werken. Apps zouden 30 procent sneller moeten opstarten en foto's tonen ook sneller in de foto-app. De zoekfunctie is ook veel sneller als iOS 27 er eenmaal is.

Goed nieuws voor oudere iPhones, want Apple belooft dat ze sneller worden en langer met hun accu doen. Apple Intelligence speelt een grote rol, vooral in het toevoegen van natuurlijke taal en de mogelijkheid voor de ene app om informatie uit andere apps te halen en je beter van dienst te kunnen zijn. Home kan bovendien je camerabeelden zo monteren dat je sneller één gebeurtenis duidelijk voor je ziet.

iOS 27 komt waarschijnlijk uit in de laatste maanden van het jaar.