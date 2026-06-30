Vaderdag GiftguideAINetflixAutomotiveTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
iPhone

iPhone 18 Pro-valtestvideo zorgt voor sluiten X-accounts die al jaren actief zijn

Mobile30 jun , 23:32doorJeroen de Hooge
Tenzij het onderdeel is van een slimme marketingcampagne, maar normaal is het niet gebruikelijk dat interne testvideo’s online opduiken zodat iedereen ze kan zien. Dat blijkt ook uit vandaag: Apple zag hoe een valtest met de aankomende iPhone 18 Pro online openbaar werd gemaakt.

Het is natuurlijk nooit helemaal zeker of het de echte is, maar de kans is heel groot van wel. Vaak blijven neplekken namelijk gewoon online staan en deze zijn verdwenen: inclusief de X-accounts van de mensen die ze hebben gepost en dat zijn soms vrij bekende lekkers die het al jaren doen. De video zwerft zeker nog online rond, maar hij wordt waarschijnlijk steeds meteen gerapporteerd.

Valtest iPhone 18 Pro

Het lek komt ook ergens vandaan, namelijk van een leverancier van Apple, Tata Electronics. Het is een Indiaas bedrijf dat onderdelen voor Apple maakt. Het is gehackt en daardoor kwamen dit soort beelden op het darkweb terecht. Dat maakt het een nog vervelendere situatie voor het techbedrijf uit Cupertino.

De video is online te vinden, maar verdwijnt weer snel en bevat gestolen materiaal, dus we leggen alleen uit wat je ziet. Je ziet hoe een grijszilvere iPhone een valtest doormaakt door schuin naar beneden te vallen, iets wat alle telefoonmodellen meemaken om te kijken hoe stevig ze zijn. Hiervoor wordt een speciaal apparaat gebruikt.

Verder weten we nog niet heel veel over het toestel, al lijkt het er wel op dat hij niet van die heel aparte kleurvlakken krijgt zoals zijn voorganger. De verwachting is dat het toestel de tweede dinsdag van september wordt aangekondigd. Het is vooral spannend wat het toestel gaat kosten: door RAMageddon zou dat wel eens aanzienlijk meer kunnen worden.

Lees ook

Je iPhone en je Mac verliezen over een paar weken deze handige Office 365-functiesJe iPhone en je Mac verliezen over een paar weken deze handige Office 365-functies
Door AI wordt je iPhone mogelijk een stuk duurderDoor AI wordt je iPhone mogelijk een stuk duurder
Exploit gevonden waarmee oudere iPhones gehackt kunnen wordenExploit gevonden waarmee oudere iPhones gehackt kunnen worden
Samsung Galaxy A27

De Samsung Galaxy A27 kent enkele verbeteringen én nadelen ten opzichte van de voorganger

Mobile
26 juni 2026
Dtikkie

Tikkie is 10: misschien wel de meest Hollandse app die we hebben

Mobile
25 juni 2026
buienradar

Wat is er toch aan de hand bij Buienradar?

Mobile
25 juni 2026
iphone111 1 1

Exploit gevonden waarmee oudere iPhones gehackt kunnen worden

Mobile
23 juni 2026

doorJeroen de Hooge

Deel dit bericht

Loading