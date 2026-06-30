



De video is online te vinden, maar verdwijnt weer snel en bevat gestolen materiaal, dus we leggen alleen uit wat je ziet. Je ziet hoe een grijszilvere iPhone een valtest doormaakt door schuin naar beneden te vallen, iets wat alle telefoonmodellen meemaken om te kijken hoe stevig ze zijn. Hiervoor wordt een speciaal apparaat gebruikt.





Verder weten we nog niet heel veel over het toestel, al lijkt het er wel op dat hij niet van die heel aparte kleurvlakken krijgt zoals zijn voorganger. De verwachting is dat het toestel de tweede dinsdag van september wordt aangekondigd. Het is vooral spannend wat het toestel gaat kosten: door RAMageddon zou dat wel eens aanzienlijk meer kunnen worden.