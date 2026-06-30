Tenzij het onderdeel is van een slimme marketingcampagne, maar normaal is het niet gebruikelijk dat interne testvideo’s online opduiken zodat iedereen ze kan zien. Dat blijkt ook uit vandaag: Apple
zag hoe een valtest met de aankomende iPhone
18 Pro online openbaar werd gemaakt.
Het is natuurlijk nooit helemaal zeker of het de echte
is, maar de kans is heel groot van wel. Vaak blijven neplekken namelijk gewoon online staan en deze zijn verdwenen: inclusief de X-accounts van de mensen die ze hebben gepost en dat zijn soms vrij bekende lekkers die het al jaren doen. De video zwerft zeker nog online rond, maar hij wordt waarschijnlijk steeds meteen gerapporteerd.
Het lek komt ook ergens vandaan, namelijk van een leverancier
van Apple, Tata Electronics. Het is een Indiaas bedrijf dat onderdelen voor Apple maakt. Het is gehackt en daardoor kwamen dit soort beelden op het darkweb terecht. Dat maakt het een nog vervelendere situatie voor het techbedrijf uit Cupertino.
De video is online te vinden, maar verdwijnt weer snel en bevat gestolen materiaal, dus we leggen alleen uit wat je ziet. Je ziet hoe een grijszilvere iPhone een valtest doormaakt door schuin naar beneden te vallen, iets wat alle telefoonmodellen meemaken om te kijken hoe stevig ze zijn. Hiervoor wordt een speciaal apparaat gebruikt.
Verder weten we nog niet heel veel over het toestel, al lijkt het er wel op dat hij niet van die heel aparte kleurvlakken krijgt zoals zijn voorganger. De verwachting is dat het toestel de tweede dinsdag van september wordt aangekondigd. Het is vooral spannend wat het toestel gaat kosten: door RAMageddon zou dat wel eens aanzienlijk meer kunnen worden.