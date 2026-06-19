Als je een wat oudere iPhone of Mac hebt, dan heb je kans dat je binnenkort problemen krijgt met Office 365 . De Microsoft -programma's laten je binnenkort mogelijk alleen nog documenten lezen, in plaats van dat je ze ook kunt bewerken. Het gaat dan om mensen die Office 2019 voor MacOS en iOS gebruiken.

Office 365

Oude software stopt nu eenmaal na enige tijd met werken, maar dit is wel een wat bewuster verhaal: je kunt op je Mac en iPhone alleen nog Microsoft Office-bestanden bewerken als je een versie gebruikt die nieuwer is dan 2019. De datum dat het ingaat is 13 juli: vanaf dat moment zullen Word, PowerPoint, Outlook, OneNote en Excel dienst weigeren. Je kunt geen nieuwe bestanden maken, niks opslaan en niks bewerken. De ondersteuning voor deze software is al heel lang geleden stilgezet: in oktober 2023 om precies te zijn.

Het is belangrijk dat mensen hun software dus voor half juli updaten, en dat geldt niet alleen voor wie Office 365-programma's van 2019 gebruikt: ook Office 2021 (zonder abonnement) zullen hun software moeten updaten. Het beveiligingscertificaat verloopt en hoewel dat in nieuwere versies kon worden geüpdatet, gaat dat dus niet werken voor de 2019-variant.

Hoewel het op zich voor te stellen is dat software op den duur niet meer wordt ondersteund, klinkt ook een kritisch geluid. Zo zou Microsoft deze deadline zelf hebben opgelegd en heeft het zelfs online beleid waarin het stelt dat de software zou blijven functioneren, offline gehaald.

Niet met opzet

Microsoft zelf zegt: "Microsoft is Office 2019 niet opzettelijk aan het beperken of wijzigen; het product kan het vernieuwde certificaat simpelweg niet ontvangen omdat er geen updatepad bestaat voor een product dat niet meer wordt ondersteund."