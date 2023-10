Wéér een call? Microsoft komt met AI-assistent in jouw plaats

Weer een MS Teams-meeting in je agenda? Kom je eigenlijk niet meer aan werken toe? Microsoft komt met een reddende engel. Een reddende AI-engel, want per 1 november kun je dankzij Autopilot zelf lekker even flink doorwerken, terwijl de kunstmatige intelligentie voor jou de meeting bijwoont. Dat scheelt weer tijd.

Wat daarbij vooral een rol speelt, dat is dat we op dit moment nog geen regels hebben met betrekking tot de inzet van AI. Als jij een brainstorm met je collega’s hebt over de nieuwe naam voor een app, dan heeft de ene collega misschien wel geen enkel idee zelf bedacht, maar het allemaal aan ChatGPT overgelaten. Veel mensen zijn daar wel eerlijk over, en zien ChatGPT meer als een soort extra collega, maar er zijn ook mensen die claimen dat het hun eigen werk is, terwijl dat misschien helemaal niet waar is. Het is ook op dit moment niet zeker te weten of iets door AI is gemaakt: er is momenteel geen watermerk of iets om dat aan te geven.

Natuurlijk komt deze nieuwe uitvinding wel met een waarschuwing, want als je Autopilot inzet, dan is de kans dat je iets mist bij de meeting natuurlijk wel aanwezig. Je krijgt van Microsoft 265 Copilot een soort notulen van de meeting, maar het kan zijn dat je een grapje dan niet meekrijgt waar je collega’s later misschien nog op terugkomen. Wees er dus wel voorzichtig mee. Het is echt een tool, geen mens, dus wees wel voorzichtig in het gebruik.

Ook zo goed in het Nederlands?

Het is natuurlijk nog wel de vraag hoe Copilot het doet met Nederlands. Iedereen die wel eens de transcriptie-optie van YouTube heeft aangezet of Google Transcribe heeft gebruikt, die weet dat Nederlands verstaan meestal een enorme uitdaging is. Het wordt vaak een heel raar geheel en er is geen touw aan vast te knopen. Maar goed, misschien werk je in een Engelstalig bedrijf en dan is Autopilot waarschijnlijk echt een asset. Het kan echt voor je bijhouden wat er in een meeting wordt gezegd. Heel handig.

Copilot kan trouwens nog veel meer voor je doen. Het kan emails opstellen en allerlei dingen doen binnen de Office-programma’s, zoals grafieken maken in Excel of Powerpoint-presentaties in elkaar zetten. Ook hier: wees voorzichtig, want AI maakt zoals je bijvoorbeeld weleens in ChatGPT ziet soms flinke fouten. Check dus altijd eerst wat AI doet, voordat je het naar een collega stuurt. Wel kan de AI echt razendsnel iets maken waar je zelf waarschijnlijk wel een half uur tot een uur mee bezig zou zijn. Een PowerPoint-presentatie wordt in minder dan een minuut in elkaar gedraaid op basis van gegevens uit een Word-document. Het kan je veel tijd schelen, maar vergeet dus ook niet de tijd die het kost om het te controleren.