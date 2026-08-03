Wat maakt robots eng? Is het hun brute kracht, of misschien snelheid: dat ze snel naar je toe kunnen rennen? Nou, er is er nu een die wel behoorlijk eng goed in iets is, namelijk het opvangen van een bal. Nu moet daar nog wel de kanttekening worden geplaatst dat hij niet autonoom werkt. Hij wordt dus aangestuurd door een mens, maar dan alsnog: indrukwekkend hoe snel en goed de mechanische hand een bal vangt en vastgrijpt.

Baseball-robot

Baseball is in Nederland natuurlijk lang niet zo groot als in Amerika, maar het toch tof om te zien hoe goed de robothand de bal kan opvangen. Een onderzoeker gooit de bal met zijn ene hand, terwijl ij met zijn andere hand, die communiceert met de robothand, heel snel beweging omzet. De robotische hand is gemaakt door het Amerikaanse Foundation Robotics en de motoren van de robothand zitten in de onderarm, waardoor de vingers vrij dun kunnne blijven. Het is duds eigenlijk een hele robotarm.

De onderstaande video is volgens de mensen van Foundation het bewijst dat robots heel dichtbij het uitvoeren van complexe taken met menselijke preciezie zijn. Flexibele pezen lopen vanuit de onderarmmotoren via zorgvuldig ontworpen banen naar elk vingergewricht. Afzonderlijke buigpezen sluiten de vingers, terwijl strekpezen ze weer openen. Daardoor is een gecoördineerde beweging mogelijk die vergelijkbaar is met die van de pezen in een menselijke hand.