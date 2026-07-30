De Verenigde Staten heeft het niet zo op import. Dat weten we al van de importheffingen en allerlei handelsverboden die het andere bedrijven oplegt, maar nu gaat het nog een stap verder. Het wil niet dat mensen robots
importeren uit andere landen. En dan gaat het niet alleen over humanoïde robots, maar zelfs robotstofzuigers.
Gadgets uit China
De Amerikanen vinden het maar niks dat er zoveel gadgets uit China komen. Dat is niet alleen vanuit een financieel oogpunt, maar ook omdat men erg bang is voor spionage. Het bant echter niet alleen gadgets uit China
: het bant alle robots uit de rest van de wereld. Alleen in Amerika
gemaakte robots zijn welkom. Tenminste, als het gaat om robots zwaarder dan 2 kilogram die door software worden aangestuurd.
Zijn er mensen die bijvoorbeeld al een robotstofzuiger uit het buitenland hebben, dan hoeven ze die niet te laten vernietigen: ze kunnen die nog gewoon gebruiken. Het gaat puur om de import vanaf nu. Het zal veel schelen, want er komt natuurlijk extreem veel tech uit China. Zijn het geen complete robots, dan zijn het wel onderdelen. Voor die laatste categorie moeten Amerikaanse bedrijven een speciale soort vergunning aanvragen.
Duurder
Het is een grote verandering voor het land, dat steeds meer op zijn eigen makelij wil bouwen. Enerzijds is daar wat voor te zeggen, maar tegelijkertijd zijn dit heel prijzige situaties voor bedrijven in een periode waarin veel zaken al zoveel duurder zijn geworden. En uiteindelijk wordt het dus ook aanzienlijk duurder voor de consument.
Bovendien is het de vraag wat het voor de nieuwe industrialisatie zal betekenen, waarbij steeds meer humanoïde robots fabriekswerk gaan doen. Als die straks allemaal in Amerika moeten zijn gemaakt, dan gaat dat erg duur zijn en zal het mogelijk ook langer duren voor er meer robots ‘in dienst’ gaan. Kan het betekenen dat Amerika een kleine achterstand
krijgt? De tijd zal het leren. Hoewel Amerika heel veel IT-bedrijven heeft, zijn die bedrijven voor hun hardware toch nog altijd heel erg afhankelijk van Azië, en dan vooral van China. Het is dan ook een zware dobber voor die bedrijven, die -naast AI- mogelijk moeten uitdunnen in personeel.