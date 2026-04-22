Drones zijn een belangrijk onderdeel van moderne oorlogsvoering en daarom zijn veel overheden flink aan het investeren in deze verkenners/wapens. En daar heeft de Amerika heel veel geld voor over. Het staat op het punt om tweemaal het volledige defensiebudget van Nederland uit te geven aan drones.

53 miljard dollar aan drones

Het Amerikaanse leger heeft dan ook wel een iets groter budget aangevraagd voor het volgende jaar. Sterker nog, het is de grootste groei in budget voor defensie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het kiest voor een 1,5 miljard dollar groot budget volgend jaar. Het moet nog goedgekeurd worden, maar een groot onderdeel ervan zijn de drones. De drones à 53,6 miljard dollar komen meteen in de top 10 grootste defensie-investeringen ter wereld.

Ook is het met zoveel dronetechnologie wat dat betreft straks een streepje voor op Zuid-Korea, Israel en Oekraïne. Het gaat niet alleen om verkenningsdrones, maar ook om aanvalsdrones die dan binnen het Collaborative Combat Aircraft-programma worden ontwikkeld. Ook worden er autonome dronezwermen ontwikkeld, mede om China voor te zijn, waarmee Amerika in een soort wapenwedloop zit.

In Nederland is defensie ook meer bezig met dronetechnologie. Het gaat zelfs met TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, samenwerken om te zorgen dat drone -innovaties sneller kunnen worden geïmplementeerd. TNO werkt daarvoor samen met Intelic, dat dronesoftware maakt. Die software wordt al langer succesvol gebruik in Oekraïne, maar het Nederlandse bedrijf kan dus ook meer gaan betekenen voor de Nederlandse militairen. De landmacht is ook bezig om drone-eenheden deel te laten uitmaken van alle gevechtsteams. Er worden 1.100 mensen gezocht om zich met drones bezig te houden voor defensie.

Nederlandse militairen en drones

Drones zijn essentieel onderdeel geworden van oorlogsvoering en worden zowel voor de aanvallende als de beschermende kant ingezet. De Rijksoverheid zegt dat er binnen de NAVO al decennia gebruik wordt gemaakt van dronetechnologie, maar dat die in Oekraïne vooral heel belangrijk is geworden. “Drones hebben invloed op alle aspecten en dimensies van de strijd. De krijgsmacht moet volgens Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim daarom alle facetten beheersen. “We moeten ons tegen drones kunnen verdedigen, maar ze ook zelf op alle mogelijke manieren inzetten. En daarbij de razendsnelle innovatiecyclus in de vingers krijgen.”“

Reden dus om ook in de Nederlandse defensie flink te investeren in drones: in 2028 moeten alle eenheden met drones zijn uitgerust. Maar daar wordt niet zoveel aan uitgegeven als bij de Amerikanen met hun monsterbudget, waarvan de goedkeuring waarschijnlijk slechts een formaliteit is.