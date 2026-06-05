HP heeft een flinke reeks nieuwe pc's en oplossingen aangekondigd, allemaal gebouwd rond één centraal thema: AI lokaal verwerken, op je eigen hardware, zonder de cloud erbij te hoeven halen. De nieuwe lijn draait op NVIDIA RTX Spark, een platform dat NVIDIA's volledige AI-suite combineert met RTX-technologie in dunne laptops met een batterijduur die de hele dag meegaat.

RTX Spark: voor creators, gamers en ontwikkelaars

RTX Spark is het hart van de nieuwe HP-lijn. Later dit jaar brengt HP het platform naar de HP OmniBook Ultra 16 en de HP OmniBook X 14. Dat worden volgens HP de dunste RTX Spark-laptops ter wereld. Naast die twee laptops komt er ook een compacte desktop op basis van RTX Spark, gericht op creators, AI-enthousiasten en ontwikkelaars die wat meer rekenkracht op hun bureau willen zonder een volledige toren neer te zetten.

De mini-pc als serieus werkpaard

Opvallend in de aankondiging is de HP OmniDesk Mini Desktop PC - de eerste mini-pc ter wereld met Thunderbolt Share. Dat betekent dat je twee pc's kunt bedienen met één toetsenbord en muis, en snel bestanden kunt overdragen tussen systemen. De machine draait op Intel Core Ultra Series 3-processors, ondersteunt maximaal vier 4K-schermen tegelijkertijd en beschikt over twee Thunderbolt 4-poorten. Compact van formaat, maar niet van ambities. De OmniDesk Mini wordt vanaf september 2026 verwacht in de Benelux; prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Voor ontwikkelaars: direct aan de slag met AI

HP zet ook sterk in op de ontwikkelaarsmarkt. De HP Z2 Mini G1a krijgt de nieuwste AMD Ryzen AI PRO 400-serie processors, gecombineerd met AMD Ryzen AI Halo-software. Dat pakket bevat vooraf geïnstalleerde AI-frameworks, modellen en begeleide playbooks — zodat ontwikkelaars niet zelf de volledige softwarestack hoeven op te bouwen voordat ze aan de slag kunnen. Denk aan lokale AI-agents draaien, open-source tooling gebruiken en hybride AI-workflows opzetten, allemaal vanuit een kant-en-klare omgeving.

Supercomputer voor op het bureau

Voor de zwaarste workloads introduceert HP ook een desk-side en rack-mounted oplossing aangedreven door de NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip. Dit is hardware voor organisaties die next-generation AI-agents willen bouwen en uitrollen, direct verbonden met Windows-applicaties en workflows. Later dit jaar krijgt dit systeem ook ondersteuning voor Windows — belangrijk, want meer dan 70 procent van de zakelijke pc's draait daar al op.

Veilige AI voor geclassificeerde omgevingen

Een wat minder zichtbaar maar interessant onderdeel van de aankondiging is de ZGX Nano voor gereguleerde omgevingen. Deze machine is gebouwd op Zero Trust-principes en minimaliseert het aanvalsoppervlak door draadloze toegang en externe interfaces fysiek te beperken. Bedoeld voor geclassificeerde en afgelegen omgevingen waar veilige lokale AI-verwerking geen optie is maar een vereiste.

De rode draad door de hele aankondiging is duidelijk: HP wil dat AI-verwerking op de machine zelf plaatsvindt, dicht bij de gebruiker, zonder afhankelijkheid van de cloud. Of je nu een developer bent die agents bouwt, een creator die zware bewerkingen doet of een organisatie met strenge beveiligingseisen — HP heeft voor elk van die scenario's vandaag iets nieuws op tafel gelegd.