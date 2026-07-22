The X-Files krijgt een officiële LEGO-set — en hij is nu te koop

Update juli 2026: De set is officieel aangekondigd en te koop. Dit artikel is bijgewerkt met de definitieve details.

"The truth is out there", maar ook een LEGO -set. Dankzij een creatieveling op LEGO Ideas krijgt de populaire sciencefictionserie uit de jaren '90 een nieuwe vertolking in de vorm van een officiële LEGO-set. Vorig jaar schreven we al over de winnaar van de Build Your Nostalgia-wedstrijd: WetWired, het LEGO Ideas-account van de Australische 3D-artist Brent Waller, sloeg ermee aan de haal. Nu is de officiële set eindelijk onthuld — en hij is precies zo gedetailleerd als X-Files-fans mogen verwachten.

LEGO Ideas The X-Files

De LEGO Ideas The X-Files (21369) telt 1.478 stukjes en is opgebouwd rond drie iconische elementen: Fox Mulders kantoor, een boscène en een zwevende UFO op een transparante standaard. Mulders kantoor zit vol met authentieke details — de "I Want to Believe"-poster, een "The Truth is Out There"-tegel, een X-Files-dossier, potloden in het plafond en een knipoog naar zijn zonnebloempitjes-gewoonte. De boscène is als zelfstandig diorama te tonen, het kantoor is te openen voor een blik op het interieur.

De acht minifiguren: Fox Mulder, Dana Scully, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, Carl Busch, The Flukeman en een grijs alien. Genoeg voor het naspelen van de meest iconische confrontaties uit de serie.

Gillian Anderson doet mee

Om de onthulling kracht bij te zetten schakelde LEGO Gillian Anderson in. De actrice speelt in een korte cinematische mini-film waarbij ze — als knipoog naar Dana Scully — een mysterieuze zaak onderzoekt die stap voor stap leidt naar het ontdekken van de set zelf. Anderson: "Ik had niet verwacht ooit terug in Scully's schoenen te stappen voor een LEGO-set... het was zo leuk om die wereld na al die jaren opnieuw te bezoeken."

Wanneer en voor hoeveel

De LEGO Ideas The X-Files is vanaf 1 augustus 2026 beschikbaar voor LEGO Insiders-leden en vanaf 4 augustus voor iedereen via LEGO.com en in LEGO Stores , voor 199,99 euro. Wie de set koopt tussen 1 en 10 augustus krijgt er ook de LEGO Ideas The X-Files: Scully's Lab (40896) gratis bij — zolang de voorraad strekt.

Build Your Nostalgia

Deze set komt er trouwens niet op de gewone manier die we van Ideas kennen: maker WetWired zond de creatie in in de Build Your Nostalgia-wedstrijd en kwam als winnaar uit de bus. Onder andere Fox Mulder en Dana Scully zitten erbij als mini-figs, maar bijvoorbeeld ook Assistant Director Walter Skinner en een Syndicate Leader. We zijn heel benieuwd wat de originele acteurs, Gillian Anderson en David Duchovny, van hun personages vinden.

De serie was in de jaren ‘90 een monstersucces: het liep negen seizoenen van 1993 tot 2002, maar maakte een comeback in 2016 en 2018. Het is nog onduidelijk wanneer je het allemaal in LEGO-vorm kunt herbeleven. Wel weten we dat er nog een set als winnaar is gekozen, namelijk in de categorie kleinere sets, dat is Wallace & Gromit The Next Chapter . Ook tof, want we zien onze favoriete Britten hier op hun motor met zijspan.