Het lijkt een beetje op een arcadekast met Space Invaders, maar het is een flipperkast. Een LEGO -flipperkast die het ook daadwerkelijk doet. Hij houdt niet bij wat je score is, maar je hebt wel een springveertje om de bal te lanceren en flippers om de bal omhoog te laten gaan.

LEGO Flipperkast

Flipperkasten bestaan al heel lang: in 1870 introduceerde Montague Redgrave het lanceermechanisme waarmee de bal met een metalen veer op het speelveld terechtkwam. Vervolgens was in 1931 de eerste deels geautomatiseerde flipperkast een feit. Maar het werd wat ons betreft pas echt een flipperkast in 1947, toen er de bekende flippers aan werden gegeven waardoor je meer controle kreeg over het spel. Flipperkasten zijn nog steeds in cafés en arcadehallen te vinden, maar je kunt er nu ook een bouwen voor thuis.

LEGO Flipperkast is een Icons-set en dat betekent twee dingen: ten eerste dat het een erg tof design is, ten tweede dat hij wel aan de prijs is: voor de 2274 stenen waaruit deze flipperkast bestaat betaal je 209,99 euro . Het 'apparaat' is verkrijgbaar vanaf 4 juli en er kan dus echt op geflipperd worden.

Het naambord van de flipperkast is geweldig: het bevat een minifig van een astronaut in blauw, compleet met een soort babyversie ervan. Enorm koddig, zeker met de mars- achtige heuvels erachter en de flinke letters Space. Hoe leuk het is om met deze flipperkast te spelen, weten we natuurlijk pas als we het zelf proberen, maar de kast heeft wel meerdere ronddraaiende gedeeltes en een tunnel waar de bal doorheen kan gaan.

Aan de zijkant heeft deze flipperkast ook leuke details, met wederom de naam en de astronauten op een afbeelding. Dit is aan beide kanten te zien en dat kleedt de flipperkast echt aan als iets wat zo in een arcadehal thuishoort. LEGO levert er zelf geen lichtsteentjes bij, maar we kunnen ons voorstellen dat er online wel mogelijkheden toe zijn: dat hoort immers perfect thuis in een flipperkast.

Liever een andere nieuwe LEGO-set? Je kunt nu ook kiezen voor de racefiets van 119,99 euro (1015 stenen), de imposante Minas Tirith van The Lord of the Rings voor 649,99 euro (8278 stenen) en een koddige set van Snoopy waarop hij met Woodstock op zijn rode hondenhok zit (79,99 euro voor 964 stenen). Als je al een tijdje niet op de website van LEGO hebt gekeken, dan zal je merken dat er weer veel nieuws te ontdekken valt. Maar een zowel bouwbare als speelbare set als deze flipperkast is wel heel uniek.