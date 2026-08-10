Het is nog niet officieel bevestigd, maar het lijkt er sterk op dat Sony één van zijn meest populaire hoofdtelefoons laat terugkomen. Het zou gaan om een soort revival van een koptelefoon uit 2020, namelijk de Sony WH- 1000XM4 . Waarom het hiervoor kiest is onduidelijk, maar het kan te maken hebben met het feit dat het eerder dit jaar met een heel luxe hoofdtelefoon kwam die met een prijskaartje van meer dan 600 euro toch minder toegankelijk was.

Sony hoofdtelefoons

Sony heeft vorig jaar de Sony WH-1000XM6 uitgebracht, maar als we even de tijd terugdraaien naar 2020, dan zien we daar de aankondiging en release van WH-1000XM4. Een hoofdtelefoon die voor veel mensen muziek luisteren heeft veranderd, want Sony kan enorm goede hoofdtelefoons maken en voor veel mensen was de XM4 waarmee die realisatie begon.

Inmiddels hebben we sinds dit jaar ook de Sony 1000X The Collexion-hoofdtelefoon, die prachtig is, maar wel met een prijskaartje van 630 euro komt. We verwachten dat nu Sony met een revival van die XM4 komt, er waarschijnlijk voorlopig even geen XM7 zal zijn. Met de XM6 vorig jaar verwachten we ook niet direct dat er volgend jaar al een XM7 komt, dus dat maakt het gerucht dat Sony volgende maand met de WH-1000XM4C komt helemaal zo gek nog niet.

XM4

De comeback van de XM4 heeft weinig veranderingen ten opzichte van de XM4: er worden dezelfde materialen en design gebruikt, hij heeft alleen een net iets kleinere accu, maar je kunt er alsnog 34 uur mee vooruit (ten opzichte van de 38 uur van zijn voorganger). En, dat is het belangrijkste, hij kost waarschijnlijk 250 euro, wat aanzienlijk minder is dan de huidige koptelefoons van het merk. De XM6 heeft een adviesprijs van 450 euro, dus dat is een wereld van verschil.