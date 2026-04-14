540Hz, 0,02 ms responstijd en een open-back headset van 199 gram - Sony zet de INZONE-lijn verder door met hardware voor wie het serieus meent.

Sony heeft twee nieuwe INZONE-producten aangekondigd: de INZONE H6 Air gamingheadset en de INZONE M10S II esports-monitor. Beide zijn gericht op gamers die geen concessies willen doen aan geluid of beeld.

INZONE H6 Air: open-back voor een realistischer geluidsbeeld

De H6 Air is Sony's eerste open-back gamingheadset in de INZONE-lijn. Dat ontwerp zorgt ervoor dat geluid niet wordt opgesloten in de oorschelp, wat resulteert in een naturaler en ruimtelijker klankbeeld. Sony ontwikkelde de drivers op basis van technologie uit de MDR-MV1 open-back studiomonitor-koptelefoon, met geïntegreerde back ducts die zorgen voor diepe, gecontroleerde bas terwijl middentonen helder gescheiden blijven.

Met 199 gram — zonder de afneembare microfoon en kabel — is het de lichtste gamingheadset die Sony ooit maakte. Het design volgt de INZONE H9 II: compact, stabiel en geschikt voor langdurige sessies. De verstelbare cardioïde microfoon onderdrukt omgevingsgeluid van de zijkanten en blijft in positie.

In samenwerking met sound designers van PlayStation Studios is er een speciale RPG/Adventure-equalizer ontwikkeld die de akoestiek van een professionele geluidsstudio nabootst. Die is beschikbaar via INZONE Hub in combinatie met de USB-C Audio Box, die ook virtueel 7.1-kanaals surround sound biedt met 360 Spatial Sound for Gaming

De INZONE H6 Air is vanaf april verkrijgbaar voor €200.

INZONE M10S II: 540Hz OLED, ontwikkeld met Fnatic

De M10S II is de opvolger van Sony's snelste OLED esports-monitor en is ontwikkeld in samenwerking met Fnatic. De kern is een tandem-structured OLED-panel met Dual Mode: QHD op 540Hz of HD op 720Hz. Responstijd: 0,02 ms. Dat zijn cijfers die je normaal gesproken alleen in high-end toernooisetups tegenkomt.

Wat de M10S II onderscheidt van veel andere OLED-schermen is de Motion Blur Reduction die de helderheid niet opoffert. Waar de meeste schermen donkerder worden als MBR is ingeschakeld, behoudt deze monitor zijn helderheid — het resultaat is scherpere bewegingen zonder verlies van levendigheid. Een nieuwe anti-reflectielaag zorgt voor een helder beeld ook in omgevingen met veel omgevingslicht.

Op basis van feedback van Fnatic is de standaard opnieuw ontworpen: een kantelhoek van -5° tot 35°, een voet van slechts 4 mm dik waarop je zelfs een gekanteld toetsenbord kunt plaatsen. De monitor heeft ook een tournament mode waarbij je schakelt van 27 inch (1440p) naar 24,5 inch (1080p) — handig voor wie op toernooien wil spelen met een vertrouwde setup.

De INZONE M10S II is vanaf juni verkrijgbaar voor €1.350, inclusief 3 jaar garantie en OLED-bescherming.

Fnatic-edities en Glass Purple Buds

Sony en Fnatic breiden hun samenwerking verder uit met Fnatic Orange-edities van de INZONE Mouse-A (€200), INZONE Mat-F (€110) en INZONE Mat-D (€70) - allemaal in het kenmerkende oranje van Fnatic, vanaf april verkrijgbaar.

De INZONE Buds krijgen een nieuwe transparante Glass Purple-editie (€200), naast de bestaande zwarte en witte versie.