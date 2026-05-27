Wie tegenwoordig achter een bureau werkt, weet hoe snel een werkdag ongemerkt kan veranderen in een marathon van meetings, Slack-berichten en eindeloos schakelen tussen apparaten. Logitech denkt daar nu een oplossing voor te hebben met de nieuwe Signature Comfort Plus-serie.

De nieuwe productlijn draait volledig om comfort tijdens lange werkdagen en bestaat uit meerdere accessoires, waaronder de nieuwe M850 L-muis met handpalmsteun en de MK880 toetsenbord- en muisset. Opvallend: Logitech zet nadrukkelijk in op rustiger werken, minder afleiding én snellere toegang tot AI-tools.

Logitech maakt voor het eerst een muis met handpalmsteun

De opvallendste toevoeging is zonder twijfel de Signature Comfort Plus M850 L. Volgens Logitech is dit de eerste muis van het bedrijf met een geïntegreerde zachte handpalmsteun. De ergonomische vorm voor rechtshandigen moet lange werkdagen minder belastend maken voor hand en pols.

Daarnaast krijgt de muis stille muisklikken, stiller scrollen, rubberen zijgrepen en ondersteuning voor drie apparaten tegelijk via Easy Switch. Logitech claimt bovendien een batterijduur tot twee jaar op één AA-batterij.

AI krijgt een vaste plek op het toetsenbord

Ook het nieuwe MK880-combo laat goed zien waar Logitech naartoe wil. Het toetsenbord krijgt een speciale AI Launch-toets waarmee gebruikers sneller toegang krijgen tot:

Dat is interessant, omdat steeds meer hardwarefabrikanten AI-integratie direct in hun apparaten verwerken. Waar AI eerst vooral software was, schuift het nu langzaam richting standaard onderdeel van dagelijkse hardware.

Het toetsenbord zelf focust vooral op comfort, met diepe zachte toetsen, een polssteun van dubbel schuim, gebogen typhoeken en stiller typgeluid. Volgens Logitech moet dat zorgen voor minder vermoeidheid tijdens lange werkdagen waarin werk en privé steeds meer door elkaar lopen.

Gericht op hybride werken

De hele Comfort Plus-lijn voelt duidelijk ontworpen voor het moderne hybride kantoorleven. Via Easy Switch kunnen gebruikers snel wisselen tussen:

werk-pc

privélaptop

tablet

telefoon

Daarnaast ondersteunt de serie meerdere besturingssystemen tegelijk. Dat maakt de lijn interessant voor mensen die bijvoorbeeld Windows combineren met een MacBook of tablet.

Ook zakelijke gebruikers worden nadrukkelijk meegenomen. De zakelijke varianten krijgen ondersteuning voor Logi Bolt-beveiliging, Logitech Sync-devicebeheer en centraal IT-management. Daarmee richt Logitech zich niet alleen op thuiswerkers, maar ook op grotere organisaties die hybride werkplekken willen standaardiseren.

Minder afleiding, meer rust

Interessant aan deze productlijn is dat Logitech minder focust op snelheid of pure productiviteit en juist meer op rust tijdens het werken.

In plaats van flashy gamingfeatures draait het hier om ergonomie, minder afleiding en langdurig comfort. Dat sluit opvallend goed aan bij een bredere trend waarin techbedrijven steeds vaker proberen digitale overprikkeling juist te verminderen.

Volgens Logitech zijn de producten ontworpen om “kleine dagelijkse fricties” weg te nemen tijdens lange werkdagen.

