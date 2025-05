Logitech G522 combineert topgeluid, comfort en RGB-stijl in nieuwe draadloze gamingheadset

Mini-review: eerste indruk

Tijdens onze eerste tests valt direct op hoe licht en comfortabel de G522 is – zelfs na een sessie van drie uur. De geluidskwaliteit is helder, ruimtelijk en indrukwekkend gedefinieerd, met diepe bassen en duidelijk onderscheid in geluidslagen. De microfoon levert uitstekende prestaties: heldere spraak zonder ruis of compressie, zelfs zonder uitgebreide aanpassingen. De LIGHTSYNC-verlichting is subtiel maar stijlvol, vooral in een donkere setup.

Het schakelen tussen Bluetooth en LIGHTSPEED werkt feilloos, en de bedieningselementen op de oorschelp voelen intuïtief aan. De headset laat zich makkelijk personaliseren, wat het voor zowel casual als competitieve gamers een aantrekkelijke keuze maakt.

Duurzaam én doordacht

De G522 is gemaakt van 27% gerecycled PCR-plastic, heeft energiezuinige batterijbeperkingen (laadt standaard tot 80% om levensduur te verlengen), en komt in volledig plasticvrije verpakking. Logitech zet hiermee opnieuw een stap in duurzame gaminghardware.

Prijs en beschikbaarheid

De Logitech G522 is vanaf 16 juni 2025 verkrijgbaar in zwart en wit, bij onder andere LogitechG.com, Bol, Amazon, MediaMarkt en Coolblue. De adviesprijs is €169,99.