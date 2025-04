Logitech neemt afscheid van wegwerpplastic: bijna alle verpakkingen nu van papier

Techbedrijf Logitech heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in zijn duurzaamheidsstrategie: de bijna volledige overstap naar papieren verpakkingen voor zijn muisproducten. Deze verandering, die naar verwachting eind 2025 wereldwijd afgerond zal zijn, bespaart jaarlijks 660 ton plastic en vermindert de CO₂-uitstoot met zo’n 6.000 ton – het equivalent van ruim 37 miljoen plastic flesjes.

Van clamshell naar circulair

“De overstap van plastic clamshell-verpakkingen naar papier is een belangrijke mijlpaal op weg naar een portfolio zonder wegwerpplastic. We zijn nu ongeveer 90% op weg, en dit is onze grootste verandering in de verpakkingen tot nu toe,” zegt Delphine Donné, General Manager Personal Workspace Solutions bij Logitech. De omschakeling maakt deel uit van een bredere ambitie om een portfolio zonder wegwerpplastic te realiseren.

Al eerder wist Logitech 1.800 ton verpakkingsmateriaal te besparen dankzij slimme ontwerpkeuzes. Volgens het bedrijf ontstaat 80% van de ecologische impact van een product tijdens het ontwerpproces, waardoor elke stap richting duurzaamheid telt.

Betere verpakkingen, betere ervaring

Naast de ecologische voordelen, bieden de papieren verpakkingen ook een verbeterde gebruikerservaring. “Makkelijker te openen, aantrekkelijker om te zien én beter recyclebaar,” aldus Bliss Buter-Thompson, Head of Packaging bij Logitech. Door te kiezen voor lichter en compacter materiaal wordt ook de transport-impact verlaagd.

Aangesloten bij consumententrends

Uit een recente studie met GlobeScan blijkt dat 61% van de consumenten wereldwijd verwacht dat merken kiezen voor recyclebare verpakkingen. Logitech speelt hierop in door plastic al bij de bron te elimineren, in plaats van te vertrouwen op lokale afvalverwerkingssystemen, die sterk variëren per regio.

Onder de duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf vallen onder andere:

FSC™-gecertificeerde verpakkingen sinds 2019

Een strikt Single-Use Plastics-beleid (2021)

Eliminatie van plastic krimpfolie binnen de Logitech G-divisie

Introductie van papieren pulp hangtabs en houtvezelzakjes

De overstap past binnen het bredere Design for Sustainability-programma van Logitech, dat inzet op CO₂-reductie, circulair ontwerp en milieuvriendelijke materialen.

Meer info over Logitech’s duurzaamheidsstrategie is te vinden in het FY24 Impact Report.