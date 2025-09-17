Logitech G Play 2025: Logitech onthult muis met tegengas

Logitech heeft tijdens G Play 2025 een muis onthuld die meer tegengas geeft dan anderen, mede door een heel andere techniek toe te passen in de muis zelf. Het gaat om de Logitech G Pro X2 Superstrike. Hij is gemaakt voor onder andere Pro’s. Professionele gamers hebben zelfs al de winst binnengesleept met deze muis, waardoor het publiek er al om vroeg, stelt het techbedrijf. Daarnaast kwam het ook met een andere muis. Logitech G Pro X Superlight 2c,
Logitech heeft zijn design van de Pro 5 procent kleiner en 10 procent lichter gemaakt en wat geschikter gemaakt voor een groter publiek. Zo maakt het niet heel veel uit hoe je je muis graag vastgrijpt: deze vrij compacte muis ondersteunt diverse typen grip. Ook is het een muis die meer geschikt is voor kleinere handen. Opvallend is dat de muis er niet uitziet als een typische gamermuis: hij heeft geen rare uitsteeksels of grove vlakken.
Hij weegt 51 gram en ziet eruit als een vrij gewone muis, maar hij wordt dus wel volop gebruikt door professionals in de game-industrie. Volgens Logitech is deze muis vooral geschikt Valorant, Apex Legends en Counter Strike 2. Het is meer dan een half jaar getest door professionele gamers, die in dertig verschillende vormen kregen om te voelen. Uiteindelijk is dit het design geworden.
Dan de technische kant: deze muis heeft een 8 kHz polling rate, een 88G acceleratie en de IPS is 888. Dat geldt ook voor de muis hieronder: de Logitech G Pro X2 Superstrike.
En dan is daar de Logitech G Pro X2 Superstrike. Hij is gemaakt voor competitieve spelers, maar we denken dat deze muis ook erg populair kan worden onder andere muizers: er zit namelijk de mogelijkheid om de klik en de travel in te stellen, zelfs hoe hard hij terugveert is in te stellen. Als je het eenmaal hebt ervaren, dan -eerlijk is eerlijk- voelt een andere muis toch een stuk minder lekker. Je kunt verregaande aanpassingen doen aan hoe deze muis werkt en dat is fijn voor wie bijvoorbeeld juist een vrijer gevoel uit zijn muis wil halen of de snelste kliks wil behalen.
Logitech: “Met een resolutie tot 44k DPI zorgt de HERO 2-sensor ervoor dat elke beweging die je maakt, hoe klein of snel ook, met submicronprecisie op het scherm wordt weergegeven. In combinatie met nul smoothing, filtering of versnelling zorgt dit precisieniveau voor consistente, winnende prestaties in situaties waarin de druk er goed opzit.”
De batterijduur van de Logitech G Pro X Superlight 2c is 95 uur en hij is beschikbaar vanaf 21 oktober 2025 voor een aankoopprijs van 169,99 euro. Hij komt uit in de kleuren zwarte, wit en roze.
De Pro X2 Superstrike is verkrijgbaar vanaf het eerste kwartaal van 2026: de adviesprijs van die muis is nog onbekend. De batterijduur is 90 uur.