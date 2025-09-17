Logitech G Play 2025: Logitech onthult muis met tegengas

Logitech heeft tijdens G Play 2025 een muis onthuld die meer tegengas geeft dan anderen, mede door een heel andere techniek toe te passen in de muis zelf. Het gaat om de Logitech G Pro X2 Superstrike. Hij is gemaakt voor onder andere Pro’s. Professionele gamers hebben zelfs al de winst binnengesleept met deze muis, waardoor het publiek er al om vroeg, stelt het techbedrijf. Daarnaast kwam het ook met een andere muis. Logitech G Pro X Superlight 2c,

Logitech heeft zijn design van de Pro 5 procent kleiner en 10 procent lichter gemaakt en wat geschikter gemaakt voor een groter publiek. Zo maakt het niet heel veel uit hoe je je muis graag vastgrijpt: deze vrij compacte muis ondersteunt diverse typen grip. Ook is het een muis die meer geschikt is voor kleinere handen. Opvallend is dat de muis er niet uitziet als een typische gamermuis: hij heeft geen rare uitsteeksels of grove vlakken.

Hij weegt 51 gram en ziet eruit als een vrij gewone muis, maar hij wordt dus wel volop gebruikt door professionals in de game-industrie. Volgens Logitech is deze muis vooral geschikt Valorant, Apex Legends en Counter Strike 2. Het is meer dan een half jaar getest door professionele gamers, die in dertig verschillende vormen kregen om te voelen. Uiteindelijk is dit het design geworden.

Dan de technische kant: deze muis heeft een 8 kHz polling rate, een 88G acceleratie en de IPS is 888. Dat geldt ook voor de muis hieronder: de Logitech G Pro X2 Superstrike.