Sony introduceert de Xperia 1 VII: camera, snelheid en audio op pro-niveau

Sony heeft vandaag officieel de Xperia 1 VII onthuld, het nieuwste vlaggenschip in de Xperia-lijn. De smartphone legt de nadruk op camera-, audio- en gametechnologie van professioneel niveau en is ontwikkeld met input van experts uit de Alpha- en PlayStation-divisies. Met verbeterde lenstechnologie, krachtige AI-verwerking en audiofuncties uit Sony’s topsegment richt de Xperia 1 VII zich op gebruikers die het maximale uit hun smartphone willen halen.

Camera: Alpha-DNA en verbeterde telelens

De Xperia 1 VII beschikt over een geavanceerd dual-telelenssysteem, met twee vaste optische brandpunten: 85 mm en 170 mm. Hierdoor biedt het toestel meer veelzijdigheid bij het inzoomen, zonder verlies van beeldkwaliteit. In combinatie met de nieuwe Exmor T-sensor met een dual-layer pixelarchitectuur levert dit uitstekende prestaties bij uiteenlopende lichtomstandigheden.

Belangrijkste camerafuncties:

Optische zoom met 85 mm en 170 mm vaste telelenzen

AI-gestuurde autofocus met Real-time tracking en oogherkenning

30 fps burst-modus met volledige AF/AE-tracking

4K HDR-opnames tot 120 fps met alle lenzen

Ondersteuning voor Photography Pro, Videography Pro en Cinema Pro voor professionele contentcreatie

De camera is mede ontwikkeld met het Alpha-team en is gericht op content creators, vloggers en gebruikers die maximale controle willen over fotografie en video.