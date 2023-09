Sony Xperia 5 V: het Japanse merk maakt nog altijd smartphones

Als je toe ben aan een nieuwe smartphone, en je wilt eens wat anders dan de volgende Galaxy of iPhone, dan zul je niet snel aan Sony denken. Het merk speelt nu eenmaal geen prominente rol meer in die wereld. Toch maakt Sony nog steeds smartphones en het bewijs daarvoor werd vandaag, op de IFA in Berlijn, weer geleverd. Met de komst van de Xperia 5 V probeert Sony weer wat meer smartphone kopers te verleiden tot de aanschaf van een toestel van het Japanse merk.

Sony zet nog steeds in op ‘camphones’

Sony besloot enkele jaren geleden om zich met haar smartphones volledig in te zetten op superieure camera kwaliteit. Met de Xperia 5 V zet het merk die strategie voort. Het toestel is namelijk uitgerust met de nieuwste Exmor T for mobile camerasensor. Volgens Sony is die zo goed dat je van elke opname een meesterwerk kunt maken. Bovendien worden de bokeh-effecten dankzij AI nog fraaier.

De Xperia 5 V heeft twee camera’s aan de achterzijde. Voor een smartphone die tot het high-end ‘camphone’ segment wil behoren - het prijskaartje van 999 euro bevestigt dat - lijkt dat tegenwoordig wat karig. De meeste concurrenten kiezen immers al geruime tijd voor drie of vier camera’s. Enfin met de duo-camera van de Xperia 5 V kun je foto’s maken met brandpuntsafstanden van 16 mm, 24 mm en 48 mm. Die laatste komt overeen met 2x de optische brandpuntsafstand, wat betekent dat je onderwerpen in een groter formaat kunt vastleggen zonder je zorgen te hoeven maken over de afname van de beeldkwaliteit, aldus Sony.

Uiteraard kun je met de camera’s van de Xperia 5 V ook fraaie video’s schieten, of, zoals de fabrikant het noemt ‘een echte videograaf worden’. Daarvoor is onder andere de Video Creator app ontwikkeld. Voor vloggers heeft Sony eerder dit jaar natuurlijk de ZV-1 II gelanceerd.

De processor, geheugen en beeldscherm specificaties zijn uiteraard ook up to date, van een Snapdrogon 8 Gen 2 rekenchip tot en met de X1 for Mobile Bravia engine voor het display.