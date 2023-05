Vloggen als een filmster met de Sony ZV-1 II

Vloggen, het is nog altijd populair. Hoewel heel veel vloggers daarvoor gewoon hun smartphone gebruiken, zijn er natuurlijk ook speciale zogenoemde vlogcamera's op de markt. Sony heeft deze week een nieuw modelletje gepresenteerd. De ZV-1 II is, zoals de Romeinse cijfers al doen vermoeden, de opvolger - of tweede generatie - van de ZV-1.

Vloggen als een filmster

Volgens Sony biedt de ZV-1 II vloggers weer een aantal nieuwe, populaire en veelgevraagde, functies. De nieuwe camera heeft onder andere een ultra-brede zoomlens en ingebouwde ND filter. Die lens is, zoals we dat van Sony gewend zijn, van ZEISS. In dit geval heeft Sony gekozen voor de ZEISS Vario Sonnar T* 18-50mm F1.8-4 optische zoomlens. De camera zelf heeft een 1-inch Exmor RS image sensor (met ca. 20.1 effectieve megapixels) en BIONZ X-image processor waarmee je ook in 4k kunt filmen.

Voor vloggers die zichzelf graag in bioscoopformaat zien, is het goed om te weten dan de camera van de ZV-1 II ook in Cinema Scope-formaat (2,35:1 en 24 fps) kan filmen. Met behulp van vijf ingebouwde LOOKs en vier MOODs effecten kun je het beeld nog meer je eigen sfeer creëren. En om de vlogcontent naar een nog hoger niveau te tillen heeft de ZV-1 II ook een Bokeh-switch voor onscherpte in achtergronden en de Product Showcase-functie die vloeiende focusovergangen verzorgt. Om ervoor te zorgen dat de video's ook van goed geluid voorzien worden, heeft de camera een intelligente 3-capsule microfoon met richtingsgevoeligheid.

Autofocus van Sony Alpha

Doordat de nieuwe vlogcamera voor het automatisch scherpstellen dezelfde technologie gebruikt als de Sony Alpha camera's, kunnen de beelden ook 4K-opnames. waar nauwkeurig scherpstellen vereist is, altijd scherp gehouden worden. Die functie wordt nog aangevuld met real-time Eye-autofocus. Daarmee kunnen mens en dier automatisch herkend en scherpgesteld worden.

Andere functies zoals Touch Focus, Touch Tracking en Touch Shutter zijn bedoeld om onderwerpen eenvoudig scherpe te kunnen stellen, volgen en fotograferen door het onderwerp op het beeldscherm aan te raken. Daarnaast detecteren Face Priority AE en Soft Skin Effect onmiddellijk gezichten en passen deze functies de belichting aan om de helderheid en gladheid van het gezicht te optimaliseren, ongeacht de belichting.

Andere functies

Om de vlogcamera met je smartphone te verbinden kun je de Sony Creators'-app gebruiken, bijvoorbeeld om content gemakkelijk te delen op social media. Bovendien kan de Creators' App worden gebruikt om de ZV-1 II vanaf een smartphone te bedienen, de batterij van de camera en de opslagruimte te controleren en de firmware van de camera te updaten.



Je kunt de ZV-1 II ook gebruiken voor livestreamin. Daarvoor sluit je hem gewoon aan op een pc of smartphone door middel van een USB-kabel (niet meegeleverd) om de camera als webcam te gebruiken.