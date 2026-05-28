LG
is bekend als maker van televisieschermen voor zo’n beetje alle televisies, maar het maakt ook zijn eigen televisies. Althans, het is de vraag hoe lang het daar nog mee doorgaat.
LG slankt af. Hoewel het enorm geliefde televisies maakt, vooral onder gamers, lijkt het erop dat het zijn televisiebusiness wil gaan afstoten. Het zou van plan zijn het te verkopen aan Hisense.
LG stapte een tijdje terug al uit de smartphonebusiness, tot groot ontzet van vele fans, maar nu wil het dus ook met televisies stoppen. Het komt omdat het niet zoveel inkomsten heeft als het graag zou willen. En dat heeft er ook mee te maken dat Chinese merken de markt op dit moment erg fanatiek bestieren. En ja, een van die Chinese merken is Hisense.
Het is nog geen officiële informatie van LG: het is een gerucht dat de topmensen van het merk in Beijing meetings hebben gehad met topmensen van Hisense. Het is nog de vraag of er echt een deal is gesloten, maar het lijkt er sterk op dat ze niet zomaar koffie hebben gedronken.
Het voelt gek dat juist LG zou stoppen met televisies, omdat het hier juist zo bekend om staat. Het begon er al mee in 1966 met de eerste zwart-wittelevisie in Korea. Tegelijkertijd maakt dat ook maar weer duidelijk hoezeer de televisiemarkt is veranderd. Het is in veel huishoudens nog steeds wel de centrale plek waar iedereen zich omheen verzamelt, tegelijkertijd draait het tegenwoordig veel meer om smart en om lage prijzen.
Wel gaat LG waarschijnlijk
nog wel door met zijn besturingssysteem webOS en biedt het service aan monitoren, automotive en slimme schermen. Het is dus eigenlijk vooral aan de achterkant bezig met alles dat met schermen te maken heeft. En als de televisietak het dan ook nog moeilijk heeft omdat de concurrentie ze voorbijstreeft, dan is het van die kant gezien ook weer niet heel gek. LG blijft zich met schermen bezighouden, alleen doet het straks dan niet meer het hele plaatje. Als de geruchten kloppen, maar de kans is groot van wel.