Drones en water zijn normaal gesproken geen geweldige combinatie. Eén verkeerde landing en het avontuur eindigt meestal op de bodem van een meer of oceaan. HOVERAir gaat daar nu verandering in te brengen met de nieuwe AQUA: volgens het bedrijf de eerste volledig waterdichte zelfvliegende camera ter wereld.

De opvallende camera-drone is speciaal ontwikkeld voor gebruik op en rond het water en richt zich duidelijk op een groeiende groep watersporters, avonturiers en content creators die handsfree luchtbeelden willen maken zonder een complete drone -setup mee te slepen.

Gebouwd voor het water

Waar traditionele drones vaak zo ver mogelijk uit de buurt van water blijven, is AQUA juist ontworpen om daar middenin te functioneren. De camera:

is IP67-waterdicht

blijft drijven

kan direct vanaf het water opstijgen en landen

weegt minder dan 250 gram

Volgens HOVERAir kan de drone daarnaast windsnelheden tot windkracht 7 aan en snelheden behalen tot 55 kilometer per uur. Dat maakt de AQUA vooral interessant voor activiteiten zoals:

wakeboarden

suppen

kajakken

zeilen

jetskiën

foilen

De drone volgt gebruikers automatisch terwijl zij zich volledig op hun activiteit kunnen richten. Een aparte piloot of cameraman is daardoor niet meer nodig.

4K-video en slimme vliegmodi

Onder de motorkap krijgt AQUA een 1/1.28” CMOS-sensor waarmee in 4K tot 100 fps gefilmd kan worden. Dat moet zorgen voor scherpe beelden en vloeiende slow-motionopnames.

Daarnaast gebruikt de camera meer dan tien automatische vliegmodi, waaronder speciale modi voor paddleboarding en kajakken. Het zogeheten SmoothCapture-stabilisatiesysteem moet beelden stabiel houden, zelfs bij harde wind of ruige omstandigheden op het water.

Opvallend detail: HOVERAir positioneert AQUA nadrukkelijk niet als traditionele drone, maar als “zelfvliegende camera”. Dat sluit aan bij een bredere trend waarbij drones steeds toegankelijker worden gemaakt voor mensen zonder vliegervaring.

Van gadget naar contentmachine

De timing van de introductie is interessant. Social media draait steeds meer om dynamische POV-beelden en korte cinematische video’s, terwijl compacte follow-me drones steeds populairder worden bij sporters en creators.

Volgens HOVERAir is AQUA ontwikkeld om precies dat probleem op te lossen: indrukwekkende luchtbeelden maken zonder ingewikkelde apparatuur of extra crew.

Na eerdere successen met de HOVERAir X1-serie breidt het bedrijf zijn follow-me droneportfolio nu verder uit richting watersport en outdoor contentcreatie. Volgens CEO MQ Wang moet AQUA gebruikers vooral “de vrijheid geven om volledig in het moment te blijven”.

Niet goedkoop

De HOVERAir AQUA verscheen eerder al via een succesvolle Indiegogo-campagne in 2025 en is nu wereldwijd verkrijgbaar. De prijzen beginnen bij:

€1.299 voor de Standard Combo

€1.399 voor de Basic Combo

€1.499 voor de Fly More Combo

Daarmee zit AQUA duidelijk in het premiumsegment, maar HOVERAir mikt dan ook vooral op fanatieke watersporters, outdoor creators en reizigers die professionele beelden willen maken zonder een traditionele drone-opstelling mee te nemen.