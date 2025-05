Viral video: vijf minuten pure freeride adrenaline in “Poacha’s Journal”

De POACHA: bike met karakter

De film draait niet alleen om actie, maar ook om het verhaal achter de bike. De POACHA is ontwikkeld samen met Slavík en Engstler en ontworpen voor maximale prestaties op het zwaarste terrein. Uniek is het perspectief in de film: het script is verteld door de ogen van de bouwer van de bike. Dat maakt Poacha’s Journal meer dan alleen een adrenalinevideo – het is een verhaal over vrijheid op twee wielen.

Regisseurs: David Peacock & Andre Nutini

Productie: LOS & Sons GmbH

Rijders: Tomáš Slavík, Korbi Engstler, Christian Schriebl, Justus Rudolph