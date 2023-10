Red Bull Rampage 2023: ga hier maar even voor zitten

Het belangrijkste freeride-evenement in de rode bergen van Utah keerde dit jaar terug op vrijdag 13 oktober. Tijdens deze 17e editie, brengt Red Bull Rampage 's werelds beste rijders naar het zwaarste terrein ter wereld om de meest waanzinnige stunts, lijnen en stuurbewegingen die je never ever ooit zelf zou kunnen bedenken te demonstreren.

Deze vorm van freeride is zo exceptioneel dat je je telkens afvraagt, hoe train je dit, hoe bedenk je het om je met een mountainbike zo naar beneden te laten storten? En durf je als je al bijna 3x te pletter bent gevallen gewoon weer op stappen met de gedachte, dit kan beter.

Vergeleken bij dit vervagen alle andere fietsdisciplines en is F1 wel heel saai om naar te kijken. Misschien de volgende uitdaging voor Max. Er rijdt overigens een bekende F1 coureur rond die regelmatig op een mountainbike is te vinden. Weet jij wie?

Sinds 2001

De eerste Red Bull Rampage werd gehouden in 2001. Sindsdien hebben 16 verschillende evenementen en 10 verschillende winnaars geschiedenis geschreven in 's werelds zwaarste freeride mountainbike-evenement. Geniet van 3,5 uur ongekend kijkplezier.