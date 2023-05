Eerste beelden van de Las Vegas Grand Prix zie je in EA Sports F1 23

Deze week heeft Electronic Arts de eerste beelden getoond van de Formule 1 Grand Prix in Las Vegas in F1 23, de officiële videogame van het FIA Formula One World Championship. Dit gloednieuwe circuit is direct beschikbaar bij de launch van de game op 16 juni. Daardoor geeft F1 23 zowel de fans als de echte F1-coureurs de kans om op het nieuwe circuit te racen voordat de echte Grand Prix plaatsvindt.