F1 2020: Codemasters brengt Circuit Zandvoort tot leven

Oorspronkelijk zou het circuit aankomend weekend voor de eerste keer sinds 1985 op de F1-kalender staan. Daar moeten we voorlopig nog even op wachten. Maar fans krijgen nu toch al een eerste blik op het thuiscircuit van Max Verstappen in de iconische F1-bolide van de getalenteerde Red Bull Racing-coureur via deze eerste gameplayvideo van de game F1 2020.

Vandaag toont Codemasters het iconische Circuit Zandvoort voor de allereerste keer in F1 2020, de officiële videogame van het 2020 FIA Formula One World Championship.

Terugkeer van Circuit Zandvoort

In de prachtige duinen aan de kust van Noord-Holland bevindt zich het historische Circuit Zandvoort. Ter voorbereiding op de terugkeer van Circuit Zandvoort op de racekalender in 2020, is er een nieuw paddock, zijn er nieuwe uitloopstroken toegevoegd en zijn er verschillende secties verbeterd op de baan om spannende racemomenten te creëren. Uniek voor een F1-circuit is de kombocht aan het eind van de ronde. Dit is een verhoogde steile bocht met een hoek van 18 graden, waardoor het mogelijk wordt voor coureurs om een inhaalactie in te zetten, direct voor het oog van de fans op de tribune.

"Het team heeft ongelooflijk werk verricht. Ieder aspect van circuit komt tot in de puntjes tot leven in de game. De laatste kombocht voorafgaand aan het lange rechte stuk is iets waar de spelers ongetwijfeld van gaan genieten," aldus Lee Mather, F1 Franchise Game Director bij Codemasters. "Circuit Zandvoort is zeer technisch door het hoogteverschil, blinde bochten, uitdagende rempunten en racelijnen. Het is een zenuwslopende race die de volledige focus vergt van spelers."

Max Verstappen op de cover

Codemasters heeft vandaag tevens de F1 2020 cover art onthuld. Naast de Michael Schumacher Deluxe Edition verschijnt er nog een variant. In de Benelux siert niemand minder dan Max Verstappen de cover, samen met het jonge talent Charles Leclerq.