​Wereld-achtbaandag - De spannendste rollercoasters ter wereld

Het is vandaag wereld-achtbaandag en dat vraagt er natuurlijk om stil te staan bij de meest bizarre, enge en vlinders-in-de-buik-veroorzakende rollercoasters ter wereld. Een achtbaan is immers pas echt een achtbaan als er tenminste één looping inzit, toch? We gaan al heel lang over-de-kop met zijn allen, al sinds Edwin Prescott op deze dag in 1898 (!) de rollercoaster met verticale looping patenteerde. Sinds zijn uitvinding zijn er veel gestoorde rollercoasters gebouwd. Dit zijn de meest thrilling achtbanen die de wereld momenteel kent.

De snelste In Ferrari World in Abu Dhabi vind je de snelste rollercoaster ter wereld: Formula Rossa. Je gaat tot wel 240 kilometer per uur. Dat moet natuurlijk ook wel, als het om Ferrari gaat, wat toch ook een van de snelste bolides ter wereld zijn.

De hoogste De hoogste rollercoaster is 139 meter hoog, namelijk Kingda Ka. Sowieso wordt Kingda Ka als een van de meest spectaculaire rollercoasters gezien, trouwens. Je vindt hem in Jackson in de Verenigde Staten.

Meeste loopings Wil je graag zo veel mogelijk over de kop? Dan moet je absoluut naar Staffordshire in het Verenigd Koninkrijk. Daar staat namelijk een rollercoaster die de onheilspellende naam The Smiler draagt. Je gaat in deze rollercoaster maar liefst 14 keer over de kop.

De langste Als je dan toch zo lang in de rij moet wachten, dan wil je ook dat je achtbaanritje lang duurt, toch? In Nagashima Spa Land kun je de langste rollercoaster ter wereld vinden: de Steel Dragon 2000 is met 2.479 meter een flinke jongen.

Mooiste houten rollercoaster Bij rollercoasters denk je natuurlijk al gauw aan kleine karretjes op een stalen geraamte, maar er zijn ook heel mooie houten rollercoasters in de wereld. In de Efteling heb je bijvoorbeeld de grappige, dubbele Joris en de Draak, maar de mooiste is op een andere plek te vinden. Dat is de Phoenix uit 1947 (al heeft hij een flinke verhuizing gehad in 1985), die je kunt vinden in Pennsylvania in de Verenigde Staten. Hij is vooral heel spannend omdat hij je in een gitzwarte tunnel meeneemt aan het begin van de ride.

De diepste drop Hoewel het Prescott was die al die tijd geleden dat patent vastlegde, was hij niet de eerste. In de 17e eeuw maakten mensen in Sint Petersburg al rollercoasterritjes, namelijk in de ijzige bergen nabij de stad. Je kon dan 25 meter hoog en er waren drops van 50 graden. Inmiddels is de hevigste drop die van de TMNT Shellraiser: 121,5 graden.

De engste De X van Six Flags Magic Mountain in Californië (de VS) werd voor het eerst geopend in 2002 als 's werelds eerste "vierde-dimensionale" attractie. Het heeft 360-graden draaiende stoelen en drops waarin je direct met je gezicht naar beneden gaat. Het is echt een duizelingwekkende ride.

De oudste van Nederland In Nederland is de oudste achtbaan de Rodelbaan in Waarbeek: die stamt uit de jaren ‘30. Heel spannend is die overigens niet: hij is met zijn 4 meter hoogte een goede representatie van onze platte landje.