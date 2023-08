Wanted: Een waaghals die achtbanen gaat testen

Ben jij nog op zoek naar het perfecte zomerbaantje van 2023? Hou je van pretparken bezoeken met goed gezelschap én kan je achtbanen kritisch beoordelen? De website uitmetkorting.nl is namelijk op zoek naar een échte durfal die deze zomer zeven pretparken, met gezelschap naar keuze, gaat bezoeken en beoordelen.

Op je CV: Achtbaantester

Het testen van achtbanen klinkt natuurlijk erg gaaf en eenvoudig, maar in de praktijk kan dit misschien best even tegenvallen. Het gaat namelijk niet over het testen van twee of drie achtbanen, maar over het testen van alle achtbanen in de parken Efteling, Walibi Holland, Drievliet, Hellendoorn, Toverland, Slagharen en Duinrell. Men benadrukt dan ook dat een ‘goede maag en een niet al te stevig ontbijt’ echte vereisten zijn.

Waarom een Achtbaantester?

Vacatures als deze lijken op het eerste gezicht misschien wat te mooi om waar te zijn. Maar niets is minder waar. Een achtbaantester kan de kortingswebsite voorzien van nuttige informatie voor klanten. Op deze manier wordt er een win-winsituatie gecreëerd. Toekomstige klanten bij Uitmetkorting kunnen de objectieve blik van de achtbaantester gebruiken om een weloverwogen keuze te maken.

Wat staat je te wachten?

Ben jij de waaghals die men zoekt voor deze vacature? Naast poseren voor de camera tijdens het ritje in een achtbaan, je armen in de lucht houden en de longen uit jouw lijf schreeuwen, zijn er meer dingen belangrijk. Als officiële "Achtbaantester" is het een must dat je goed op let in het hele park. Denk aan zaken als wachttijden, de aankleding, toegankelijkheid voor invaliden en overige voorzieningen.

Solliciteren?

Tot op heden is de functie voor ‘achtbaantester’ nog niet vervuld. Lijkt het jou dus leuk om je deze zomer bezig te houden met het testen van de beste achtbanen van Nederland? Kijk dan hier voor alle informatie.

Photo by Stas Knop