​Amsterdam VR Ride is een rollercoaster - en zo voelt het ook

Draken boven Amsterdam, orca’s in het IJ en een gorilla die je oppakt uit de A’DAM Toren. Dat is wat je te wachten staat als je in de Amsterdam VR Ride plaatsneemt. Het is een virtual reality-achtbaanrit door de hoofdstad, waarin je razendsnel langs grote trekpleisters komt, zoals de Dam, het Rijksmuseum en de beroemde grachtengordel.

VR Game Park Hij had het plan al voordat de pandemie begon, maar hij kon uiteindelijk de coronaperiode goed gebruiken om zijn plan tot in de puntjes door te ontwikkelen. Peter Hillebrands bezocht grote pretparkbeurzen voor zijn VR Game Park en kwam mede daardoor op het idee om een virtuele achtbaan te maken waarin je wordt meegenomen door Amsterdam. We maakten een ritje in de VR-achtbaan en dat was een bijzondere ervaring. Wat opvalt is dat er veel toffe details zijn verwerkt. Zodra je de 3D-bril op krijgt, wordt hij in het midden afgesteld zodat je alles vanuit het goede oogpunt bekijkt. Vervolgens begint de dollemansrit door Amsterdam, nadat een King Kong-achtige gorilla die aan de A’DAM Toren hangt je met karretje en al op een rails smijt. Je weet meteen waar je aan toe bent: dit is niet een suf ritje door het echte Amsterdam: dit is een spannende ride met fantasy-knipogen.

Op hoge snelheid zoeven door Amsterdam De achtbaan gaat enorm snel, je wordt al gauw op Goliath-achtige hoogten gebracht om weer keihard naar beneden te zoeven. Je krijgt daarin wel wat mee van Amsterdam, maar het gaat tegelijkertijd wel weer zo snel dat je af en toe behoefte hebt om even op een langzamer recht stuk te zijn en rustig om je heen te kijken. Dat is namelijk het toffe van deze VR-ride: je hoeft niet alleen naar voren te kijken naar de rails, als je je hoofd naar links of rechts draait, dan zie je Amsterdam. Soms hapert het een klein beetje en als je snel misselijk bent raad ik het af, maar het is wel leuk om af en toe te zien hoe uitgebreid deze ride eigenlijk is. Eigenlijk was deze achtbaanrit langer, maar Peter merkte met zijn team dat 6 minuten iets te veel vraagt van de zintuigen. Hij is zelf erg gevoelig voor reisziekte, dus nadat hij met zijn team ruim een half jaar aan de VR-achtbaan zelf had geknutseld, hebben ze er nog meerdere maanden ingestoken om te zorgen dat mensen er niet misselijk van werden. Nu duurt de achtbaanrit ongeveer net zo lang als een gewone achtbaanrit, namelijk 3 minuten en 20 seconden. Eerlijk is eerlijk, ook als je weinig last hebt van reisziekte dan is dat ruim voldoende. Het is namelijk wel een heel intense belevenis die veel vraagt van je ogen en je brein. Je moet na het ritje echt even bedenken: wat heb ik gezien, wat is er net gebeurt? Wat de belevenis enorm helpt is dat je in een grappig ei-vormig stoeltje dat meebeweegt en waarbij ventilatoren zijn toegevoegd aan de voorzijde om je dat echte achtbaangevoel te geven. De bewegingen en de ventilatoren kloppen precies met wat er in de achtbaan gebeurt, wat volgens Peter ook belangrijk is: “Als het ook maar een beetje afwijkt, dan voel je dat meteen.” En ook dat levert geen fijne bijdrage aan eventuele misselijkheid. Als je de VR-achtbaan door Amsterdam nu neemt, dan heb je als het goed is weinig last van misselijkheid, tenzij je veelvuldig met je hoofd beweegt.



Virtual reality achtbaan Toegegeven, je kunt het beste in de nabijgelegen bar nog wel even wat drinken, of genieten van het mooie uitzicht bovenop de A’DAM Toren, want meteen na de ride in de auto stappen (en in mijn geval ook nog een artikel gaan tikken), dat stelt je evenwichtsorgaan wel op de proef. Bovendien is het sowieso de moeite waard eens op de A’DAM Toren te kijken. Ook als je niet gaat schommelen, dan is het genieten van het prachtige uitzicht over onze hoofdstad. Peter wil graag dat het echt een thrillride is en dat is wat mij betreft wel gelukt, al had ik dus liever nog wat rustigere stukjes tussendoor om even om je heen te kijken. Peter heeft de achtbaan gemaakt op basis van Google Earth. Soms merk je dat je door een tunnel gaat van water of vuur: dat is geen luie manier om je even snel naar een andere plek in de stad te transporteren, dat is puur omdat de ride eigenlijk 6 minuten was en dus wat moest worden ingekort.

A’DAM VR Park De VR-ride maakt deel uit van het A’DAM VR Park dat normaliter in Club Shelter zit in de kelder van de A’DAM Toren. De achtbaan is echter te vinden op een van de hoogste etages. Het zit dus precies naast de This is Holland-experience, die lijkt op Soarin’ in Disney World. Peter is echter niet bang voor concurrentie met die andere deels virtuele ervaring. “We werken zelfs veel samen. Bovendien ga je in die attractie door heel Nederland en dit is heel Amsterdam gefocust. Ze maken gebruik van bijvoorbeeld geuren, dat doet wij niet.” Dat is fijn. Hoewel Amsterdam een geweldige stad is om met een virtuele achtbaan doorheen te zoeven, doen de tulpen op de Bloemenmarkt en de naar karamel riekende hippe stroopwafels helaas weinig aan de bekende menging van verbrande wiet en grachtendrap. Peter heeft hier dus een goede keuze gemaakt, sowieso om een ride te maken die wat spannender is, dan het wat rustiger voortkabbelende This is Holland. Een ritje in de virtuele achtbaanrit door Amsterdam kost 5 euro en is vanaf 23 juni te boeken via de kassa van A’DAM Lookout in Amsterdam Noord.