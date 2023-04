Avengers Campus in Disneyland Paris: op z’n kop van superhelden

De verf is nog vers, de attracties zien er nog tiptop in orde uit: de Avengers Campus in Disneyland Paris is sinds juli 2022 geopend in het Walt Disney Studios Park. Je vindt er meerdere restaurants, shows en twee attracties, natuurlijk allemaal compleet doorgestijld in superheldensferen. Avengers Campus De Avengers Campus kan het beste worden omschreven als een ‘straat’ binnen het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris. Op die straat vind je verschillende mogelijkheden om foto’s te maken, zoals in een setting die zo uit Doctor Strange zou kunnen komen, of gewoon met een van de castmembers die eruitzien als superhelden zoals Black Panther of Black Widow, of onder de Quinjet. Als je binnenwandelt zie je aan je rechterhand de ene grote attractie: Spider-Man W.E.B. Adventure.

Spider-Man W.E.B. Adventure Die is geweldig en doet denken aan de Buzz Lightyear Blasters van het andere park, maar dan is het iets meer een workout. In een karretje word je steeds naar schermen gereden waarop je in een arcadegame-achtige stijl allemaal robotische spinnen op je af ziet komen. Door je handen naar voren te bewegen alsof je Spider-Man bent, kun je de spinnen uitschakelen en verdien je punten. Met de andere mensen in je wagentje kun je vervolgens mooi scores vergelijken, waarbij er aan het einde van de attractie een algemeen scoreboard is waarin wordt getoond wat de hoogste teamscore van de dag en allertijden is. Een erg toffe attractie waar je volledig door wordt meegesleept, al heb je waarschijnlijk na een paar hordes al volledig lamme armen. Het mag de pret niet drukken.



PYM restaurant Tegenover Spider-Man is het PYM restaurant, dat alles te maken heeft met Ant-Man. In die film wordt onze superheld steeds heel klein of heel groot en dat pakt vaak voordelig uit. In het restaurant zien we ook veel dingen die klein zijn en heel groot. Mini-hamburgers worden er geserveerd met een salade met giga-croutons. Erg leuk gedaan, en als je niet zo van dit creatieve eten houdt, dan kun je op zijn minst genieten van de mooie kunstwerken die op de muren prijken. Een erg mooi restaurant, vooral van de buitenkant (zie ook de avondfoto, wanneer het er toch even anders uitziet).

Avengers Assemble: Flight Force De andere attractie is Avengers Assemble: Flight Force en die is niet voor iedereen. Zo moet je 1.20 meter zijn en moet je niet bang zijn voor het donker of over de kop gaan, want dat is precies wat deze rollercoaster doet. De wachtrij is al de moeite waard, want het voormalige Rock ‘n’ Roller Coaster is geheel omgebouwd. De gitaren hebben plaatsgemaakt voor een bewegende Iron Man die samen met Mrs Marvel een gevecht bekokstooft dat vervolgens in de achtbaan op spectaculaire wijze wordt uitgevonden. Vooral het begin is fantastisch, want je wordt in één keer pijlsnel gelanceerd. Echt een thrillride, die bovendien een single rider-rij heeft en Premier Acces. Single rider betekent dat je in je eentje in het wagentje gaat, naast een onbekende (als ‘opvulling’) en betekent dat je niet met je gezelschap gaat, maar wel sneller aan de beurt kunt zijn. Premier Access is een soort vipticket waarmee je elke dag bij alle Premier Access-attracties ook in een veel kortere rij komt te staan.

Stark Factory Heb je van die wilde ride trek gekregen, dan hoef je niet per se naar PYM, want je kunt ook naar de Stark Factory waar je wordt verwelkomd door een gigantische Hulkbuster die indrukwekkend in het midden van de eetgelegenheid staat. In dit restaurant kun je Italiaans eten. Pasta en Mickey Mouse-pizza’s (ja, mét oortjes). Het is een mooi restaurant waar zelfs de frisdrankautomaten helemaal Marvel’esque zijn. Heel tof. Liever even snel iets happen bij een foodtruck kan ook: er is een FAN-tastic Food Truck (Tony Starks favoriet) en de WEB Food Truck (met Aziatisch lekkers). Kinderen kunnen in het Hero Training Center terecht voor wat wijze superheldenlessen en er zijn ook een aantal shows te bekijken, zoals de Heroic Welcome, Warriors of Wakanda en natuurlijk de avond-eindshow met maar liefst 500 drones. Er is erg veel te doen op de Avengers Campus, zeker als je kinderen bij je hebt. Je kunt je verblijf afmaken met een overnachting in het Hotel New York, dat helemaal volhangt met duizenden Marvel-kunstwerken. Tof om te zien dat Disney zijn aankoop van Marvel al die jaren geleden zo enorm omarmd in zijn parken. Het past verrassend goed bij de rest van wat Disney te brengen heeft en de nieuwe attracties zijn zeer goede toevoegingen aan de Walt Disney Studios.