Crash-detection van de iPhone werkt nog niet optimaal

Bij de presentatie van de nieuwe iPhone en Apple Watch , een maand geleden, onthulde Apple vol trots een ‘echt nieuwe’ feature. De smartphone en -watch zijn in staat te detecteren of de drager van het toestel een ongeluk gehad heeft en kan dan zelf, automatisch, de hulpdiensten (112) bellen. Een functie die mogelijk levens zou kunnen redden en die Apple al langer op het oog had voor de iPhone. Inmiddels groeit echter het aantal berichten over iPhones en Apple Watches die onnodig ‘112’ bellen. Bijvoorbeeld wanneer de gebruiker in een achtbaan zit. Of als het toestel in de auto op de grond valt.

Aantal valse 112 meldingen stijgt

Een auto die na een ongeval ‘zelf’ contact opneemt met de hulpdiensten. Het is een functie die al heel wat jaren bestaat en zijn (levensreddende) waarde al vaker bewezen heeft. Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat de functie betrouwbaar is en niet, zoals nu bij de iPhone gemeld wordt, ‘112’ belt als dat niet nodig is.

Dat is natuurlijk precies wat je niet wilt dat gebeurt. Apple zegt dat de functie getraind en getest is met data van ongevallen. Volgens Apple zelfs meer dan een miljoen uur. De fabrikant erkent echter ook dat het systeem niet 100 procent waterdicht is.

Natuurlijk, een incidentele valse alarmmelding zijn ze bij 112 wel gewend. Maar de stijging van het aantal valse meldingen die 911-centrales (de Amerikaanse 112 variant) in de buurt van pretparken sinds de komst van de iPhone 14 krijgen, is niet leuk meer.