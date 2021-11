Apple wil dat je iPhone automatisch 112 belt bij een auto-ongeluk

Als het aan Apple ligt dan schakelt je iPhone straks automatisch de hulpdiensten in wanneer je bij een auto-ongeluk betrokken raakt. Deze nieuwe functie ‘crash detection’ moet al in 2022 uitgerold worden. Om te bepalen of het toestel en zijn eigenaar slachtoffer van een auto-ongeluk zijn, worden de reeds in het toestel aanwezige sensoren, zoals de versnellingsmeter, gebruikt. Voor die detectie wordt middels de sensoren gemeten of zich een piek aan g-krachten voordoet. Overigens heeft Apple zelf nog niet gereageerd op dit nieuws, dat door de Wall Street Journal wereldkundig gemaakt werd.

Apple Watch valdetectie

Een dergelijke functie is niet helemaal nieuw voor Apple. Enkele jaren geleden werd de Apple Watch al uitgerust met ‘valdetectie’. Wanneer de drager van het slimme horloge gevallen is, en vervolgens niet reageert op een melding met de vraag of hij in orde is, dan zorgt de Watch ervoor dat 112 gebeld wordt. De nieuwe iPhones zijn inmiddels ook voorzien van deze functie.

Jaren geleden introduceerde Sonim, fabrikant van mobiele telefoons en smartphones die speciaal bedoeld zijn voor gebruik in extremen en gevaarlijke omgevingen, de zogenoemde Man Down functie die hetzelfde doet.