​RIP Ken Block: dit zijn de beste Hoonigan-video’s

Hij bedacht DC Shoes, hij was een van de cool guys op YouTube en hij was één van de meest populaire rallyrijders ter wereld. Dat laatste zal hij blijven, ook al is hij niet meer onder ons: Ken Block is eerder deze week op 55-jarige leeftijd overleden na een sneeuwscooterongeluk. Er is maar één manier om deze man te eren, en dat is om nog meer mensen te laten zien wat hij kon.

RIP Ken Block

Ken Block is niet gewoon iemand die aan rallywedstrijden meedoet en that’s it. Hij maakte er spectaculaire video’s van waar je zelfs als je niet van auto’s houdt toch van begin tot eind van smult. Het ziet er allemaal zo gelikt uit. Duidelijk niet allemaal in één take genomen: vaak zie je de bandensporen van de vorige pogingen gewoon in de weg staan, maar dat mag de pret niet drukken: de man is een legende op autosportgebied.

Zo kon hij dankzij zijn populariteit -en ongetwijfeld ook wel een beetje zijn DC Shoes-geld- zorgen dat halve steden werden afgezet zodat hij zijn ding kon doen. Dat zie je ook goed in de onderstaande video’s, vooral die waarin hij in Los Angeles rijdt (een stad die normaal volledig gevuld is met files) en die waarin hij speciaal voor Top Gear de straten van Londen onveilig maakte.