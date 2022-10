Going viral: Ken Block met Audi S1 Hoonitron in Las Vegas

Vandaag heeft driftkoning Ken Block zijn nieuwe, langverwachte Electrikhana-video gepresenteerd, met in de hoofdrol de Audi S1 Hoonitron. Dit volledig elektrische prototype werd speciaal voor dit doel ontwikkeld en gebouwd bij Audi Sport, en is door Audi Design ontworpen en geïnspireerd op een icoon van het merk.

Electrikhana

Een drift langs de beroemde Eiffeltoren-replica, een spectaculaire jump vanaf het parkeerdek van een naastgelegen hotel en donuts onder het toeziend oog van Le Mans-legende Tom Kristensen… Ken Block, de Audi S1 Hoonitron en iconen uit de Audi Tradition-collectie gingen er vol voor tijdens een nacht-shoot in Las Vegas.

Gedurende enkele dagen domineerde de Amerikaanse ster met de Audi S1 e-tron quattro Hoonitron het gokparadijs in de woestijn in Nevada. Nu is het zover en krijgen de liefhebbers het resultaat te zien.

“Met de S1 Hoonitron zijn we een voor Audi compleet nieuwe weg ingeslagen”, aldus Oliver Hoffmann, bestuurslid voor technische ontwikkeling bij Audi AG. “Het was een fantastische uitdaging om een volledig elektrisch prototype te ontwikkelen dat voldoet aan de vereisten van onze partner Ken Block. En mooi om te zien hoe onze merkslogan ‘Voorsprong door Techniek’ hiermee een geheel nieuwe lading krijgt.”