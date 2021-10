Hoogste extreme sports gaming experience in Rotterdam

Bij het evenement, dat mede georganiseerd wordt door Red Bull , ervaart men de adrenalinerush van echte extreme atleten met alle bijbehorende rillingen en kippenvel van top tot teen. Het evenement bestaat uit meerdere game-opstellingen en een grote kraan die alle deelnemers ver de lucht in tilt: hierdoor hebben ze niet alleen een spectaculair uitzicht, maar wanen zich ook net als in de game een echte extreme sporter. Geen betere manier om de release van Riders Republic te vieren!

Voor de eerste keer in heel Europa beleeft men een gaming experience waarbij deelnemers tot meer dan 50 meter de lucht in worden getakeld, gewoon in Rotterdam!

Riders Republic



Professioneel wingsuiter en Red Bull atleet Cedric Dumont is ook aanwezig op het evenement in Rotterdam. “Wingsuiten in Riders Republic is echt realistisch. Het is heel gevoelig net zoals bij ons en als je brute bewegingen maakt ga je dus ook tegen een boom vliegen.” aldus Cedric. In de game die gespeeld wordt staan verschillende extreme sporten centraal, waaronder vliegen met wingsuits. Op de meer dan 50 meter hoogte is het voor deelnemers makkelijk in te beelden hoe intens de ervaring is om zo hoog door de lucht te vliegen.

De deelnemers gaan allemaal, een dag voor release, aan de slag met Riders Republic. Deze game is een extreme sportsgame die de sensatie van extreme sporten in een open en dichtbevolkte wereld nabootst. Spelers dagen elkaar uit in verschillende sporten zoals fietsen, skiën, snowboarden en vliegen met wingsuits en rocket wings. Spelers kunnen ofwel in hun eentje of met vrienden aan de slag om de gigantische open wereld, gebaseerd op Amerikaande Nationale Parken, te verkennen en hun beste trucs te laten zien.

Meer weten over Riders Republic? Ga dan naar ridersrepublic.com. Riders Republic is vanaf vandaag verkrijgbaar voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Stadia en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store.