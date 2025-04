Slecht nieuws: PlayStation 5 wordt duurder

Duurdere PlayStation 5

Het zou hiermee mogelijk willen zorgen dat de prijs van de PS5 in de States niet meteen gigahoog wordt, al wordt dit niet genoemd in Sony’s blog. PlayStations worden gemaakt in China en daar heeft de VS nou net de allergrootste prijsverhoging van importkosten op geplakt. 145 procent maar liefst. Kortom: de prijzen van de game-apparaten gaan flink over de kop de komende tijd, maar mogelijk wordt onze regio nu als een soort buffer gebruikt om de stijging van de kosten meer te spreiden. Niet leuk, en het voelt ook niet eerlijk, maar het gaat toch echt niet veranderen. Niet voor er een PlayStation 6 is in ieder geval.

Plus, we hebben nog een klein gelukje in Europa en dus ook in Nederland: bij ons gaat de gewone versie van de console niet omhoog in prijs, dus het gaat alleen om de digitale PS5. In Australie en Nieuw-Zeeland is het ook de gewone versie die duurder wordt. De PlayStation 5 Pro blijft in alle regio’s dezelfde prijs.