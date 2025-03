Sony wil AI-personages toevoegen aan PlayStation-games

Sony wil een game maken met daarin AI-personages. Het gaat daarbij mogelijk niet eens om NPC’s, non-playable characters, maar misschien wel om hoofdpersonages. Het heeft een demo laten zien met daarin Aloy uit het Nederlandse spel Horizon Forbidden West, of eigenlijk: een AI-tweeling. Een video ervan scheen ook online, maar is er inmiddels wegens copyrightklachten afgehaald.

AI-personages in games

In de video was de director of software engineering van Sony te horen, die met AI bezig is. Sharwin Raghoebardajal van PlayStation toonde hoe een AI-variant van Aloy een heel gesprek met een speler heeft tijdens het spelen. Best een tof idee, waarin de AI-assistent als het ware samenkomt met de game. Waar je normaal in multiplayergames vaak met anderen praat, zou je nu dus een heel gesprek kunnen voeren met je gamepersonage. We dromen ook vast vast een stap verder, namelijk dat je je personage ook echt karaktereigenschappen van jezelf kunt geven en vervolgens bijvoorbeeld dingen kunt zeggen waarnaar het personage later in de game handelt.

Waarschijnlijk zal het zo’n vaart niet direct lopen, maar het is in ieder geval wel spannend om te zien wat AI in games kan doen. Het wordt waarschijnlijk al volop ingezet om games visueel op te poetsen, maar wat als het ook echt een rol gaat spelen in de persoonlijkheid en het gedrag van een personage? We zien het ook wel zitten voor NPC’s, die normaal als een idioot in de weg staan of juist heel homogeen zijn. Door AI zouden die veel meer tot leven komen.