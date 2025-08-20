Blizzard lanceert World of Warcraft Midnight-expansie op Gamescom 2025

Eindelijk een eigen huis

Het grootste applaus tijdens de presentatie ging zonder twijfel naar de introductie van housing. Al sinds de begindagen van WoW vragen spelers om een plek die echt van henzelf is, een huis dat je naar eigen smaak kunt inrichten en waar je je verzamelde trofeeën kunt laten zien. Op Gamescom kunnen bezoekers de nieuwe functie al zelf uitproberen. Het geeft niet alleen een persoonlijk tintje aan het spel, maar opent ook nieuwe sociale mogelijkheden: vrienden die bij elkaar op bezoek gaan, gilden die gezamenlijke ruimtes inrichten – de verbeelding van de community draait nu al op volle toeren.

Silvermoon opnieuw tot leven gebracht

Midnight speelt zich grotendeels af in het rijk van de Blood Elves. Silvermoon City is volledig opnieuw opgebouwd en ook klassieke gebieden als Eversong Woods en Zul’Aman keren in een vernieuwde vorm terug. Daar bovenop krijgen spelers toegang tot compleet nieuwe zones, waaronder Harandar en het duistere Voidstorm. Het is een mix van nostalgie en frisse avonturen die zowel veteranen als nieuwe spelers moet aanspreken.

Nieuwe gameplay en systemen

Blizzard benadrukte tijdens de presentatie dat Midnight niet zomaar een uitbreiding is, maar een echte stap vooruit in de manier waarop spelers Azeroth beleven. Enkele opvallende toevoegingen zijn:

Het Prey-systeem

Een nieuw mechanisme waarmee spelers op jacht gaan naar krachtige vijanden en beloningen, met dynamische uitdagingen die de wereld levendiger moeten maken.

Dungeons en raids

Bij de lancering komen er meteen drie raids beschikbaar, aangevuld met een reeks nieuwe dungeons. Dat geeft de endgame-community direct stevige content om zich in vast te bijten.

Uitgebreide Delves

De avontuurlijke mini-instanties die in The War Within werden geïntroduceerd keren terug in een uitgebreidere en meer belonende vorm.

Vernieuwd transmogsysteem

Spelers kunnen hun uitrusting voortaan per slot aanpassen, zonder daarvoor goud te hoeven betalen. Daarmee wordt het veel eenvoudiger om creatief met je uiterlijk om te gaan.

Nieuwe rassen en klassenopties

Midnight breidt ook de mogelijkheden voor karakters verder uit. De Haranir worden geïntroduceerd als een nieuwe Allied Race, beschikbaar nadat de hoofdcampagne is voltooid. Voor Demon Hunters komt er een derde specialisatie, Devourer, waarin Void-krachten centraal staan. Bovendien kunnen Void Elves nu voor het eerst deze klasse spelen.