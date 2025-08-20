Blizzard lanceert World of Warcraft Midnight-expansie op Gamescom 2025

Blizzard heeft tijdens Gamescom 2025 de spotlights volledig op World of Warcraft gezet. In een bomvolle zaal werd de nieuwe expansie Midnight gepresenteerd, compleet met een cinematische trailer die meteen duidelijk maakte dat Azeroth opnieuw aan de vooravond staat van een grote verandering.
Midnight is het tweede deel uit de in 2023 aangekondigde World Soul Saga. Die vorig jaar begon met de War Within. En in 2026 dus verder gaat met Midnight. Het tweede hoofdstuk van de Worldsoul Saga brengt spelers terug naar Silvermoon, introduceert nieuwe gameplaymechanieken en voegt eindelijk functies toe waar de community al jarenlang op wacht.
Het grootste applaus tijdens de presentatie ging zonder twijfel naar de introductie van housing. Al sinds de begindagen van WoW vragen spelers om een plek die echt van henzelf is, een huis dat je naar eigen smaak kunt inrichten en waar je je verzamelde trofeeën kunt laten zien. Op Gamescom kunnen bezoekers de nieuwe functie al zelf uitproberen. Het geeft niet alleen een persoonlijk tintje aan het spel, maar opent ook nieuwe sociale mogelijkheden: vrienden die bij elkaar op bezoek gaan, gilden die gezamenlijke ruimtes inrichten – de verbeelding van de community draait nu al op volle toeren.
Midnight speelt zich grotendeels af in het rijk van de Blood Elves. Silvermoon City is volledig opnieuw opgebouwd en ook klassieke gebieden als Eversong Woods en Zul’Aman keren in een vernieuwde vorm terug. Daar bovenop krijgen spelers toegang tot compleet nieuwe zones, waaronder Harandar en het duistere Voidstorm. Het is een mix van nostalgie en frisse avonturen die zowel veteranen als nieuwe spelers moet aanspreken.
Blizzard benadrukte tijdens de presentatie dat Midnight niet zomaar een uitbreiding is, maar een echte stap vooruit in de manier waarop spelers Azeroth beleven. Enkele opvallende toevoegingen zijn:
Midnight breidt ook de mogelijkheden voor karakters verder uit. De Haranir worden geïntroduceerd als een nieuwe Allied Race, beschikbaar nadat de hoofdcampagne is voltooid. Voor Demon Hunters komt er een derde specialisatie, Devourer, waarin Void-krachten centraal staan. Bovendien kunnen Void Elves nu voor het eerst deze klasse spelen.
Blizzard liet weten dat er veel aandacht is besteed aan toegankelijkheid. Zo zijn er nieuwe tutorials die beginners beter op weg helpen en is het skyriding-systeem eenvoudiger gemaakt. Voor terugkerende spelers is er een verkorte versie van de verhaallijn uit The War Within, zodat je sneller bij de nieuwe content van Midnight terechtkomt.
Met Midnight laat Blizzard zien dat World of Warcraft nog lang niet aan het eind van zijn levenscyclus is. De terugkeer naar Silvermoon, de introductie van het Prey-systeem, drie raids bij lancering en de komst van nieuwe rassen en specialisaties zorgen voor een stevige dosis vernieuwing. Het is een duidelijke boodschap aan de miljoenen spelers wereldwijd: Azeroth leeft, en de toekomst van WoW is minstens zo spannend als zijn verleden.
Een exacte releasedatum heeft Blizzard nog niet gedeeld, maar insiders verwachten dat Midnight in de eerste helft van 2026 verschijnt. Tot die tijd worden er via developer panels en updates (ook tijdens Gamescom) meer details bekendgemaakt.