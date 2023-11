Drie nieuwe uitbreidingen voor World of Warcraft: Worldsoul Saga

Vandaag tijdens de opening van BlizzCon 2023 heeft Blizzard Entertainment The Worldsoul Saga aangekondigd. De volgende stap in het World of Warcraft universum.

The Worldsoul Saga is alweer de 10e uitbreiding, maar dit is de overkoepelende naam voor de in totaal 3 nieuwe World of Warcraft uitbreidingen die er de komende jaren aan zitten te komen. The War Within zal de eerste uitbreiding zijn die we in de herfst van 2024 kunnen verwachten. World of Warcraft: Midnight en World of Warcraft: The Last Titan maken deze driedelige-saga de jaren die volgen compleet.

The War Within

Zoals we van Blizzard gewend zijn, als het aankomt op storytelling of cinematics weet je dat het altijd spot on is. En dat is uiteraard ook het geval bij de cinematic van The War Within. Waarin we alleen Anduin en Thrall aan het woord zien.