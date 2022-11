World of Warcraft: #Dragonflight is nu live!

World of Warcraft: Dragonflight, de negende uitbreiding van Blizzard Entertainments veelgeprezen massively multiplayer online role-playing game, is vandaag live gegaan. De helden van de Horde en Alliance worden teruggeroepen naar Azeroth om de mystieke Dragon Isles en zijn oude geheimen te verkennen, waar de dragon aspects zijn teruggekeerd om hun koninkrijk en voorouderlijk huis te heroveren.

Dragonflight

Dragonflight introduceert de eerste ras/klasse combinatie ooit voor World of Warcraft, de dracthyr Evoker. De dracthyr Evokers, die een overvloed aan personage-aanpassingsopties hebben en beginnen op level 58, zijn de eerste ranged damage class die aan World of Warcraft is toegevoegd sinds de lancering van het spel 18 jaar geleden. Spelers kunnen de magie van de dragonflights kanaliseren en over het slagveld manoeuvreren terwijl ze hun bondgenoten genezen of hun vijanden schade toebrengen met behulp van de gloednieuwe Empowered spellcasting.