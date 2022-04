Dit is de 9e uitbreiding van World of Warcraft: Dragonflight

Blizzard Entertainment kondigde vanavond de nieuwe uitbreiding aan van World of Warcraft, genaamd Dragonflight. Het is inmiddels de negende uitbreiding van de MMORPG van het bedrijf. En hierin verwelkomen ze spelers in een nieuw fantasierijk avontuur waarbij Draken centraal staan.

Dragonflight

Wat spelers kunnen verwachten in deze nieuwe uitbreiding:

The Dragon Isles: spelers krijgen opnieuw de opdracht, zoals eerder in 2007 tijdens The Burning Crusade, hun level te verhogen van 60 naar 70. En dat doen ze terwijl ze de wondere wereld van de Dragon Isles ontdekken en verkennen. In totaal zijn er vier nieuwe zones: Waking Shores, Ohn’ahran Plains, Azure Span en Thaldraszus.