Na het succes uit 2008 komt nu Wrath of the Lich King Classic

Tijdens BlizzCon 2007 werd destijds de tweede uitbreiding van World of Warcraft officieel aangekondigd: Wrath of the Lich King. Het zou uiteindelijk gelanceerd worden in november 2008, en al bekend was dat het voorlopig niet de laatste uitbreiding zou zijn. Zo geschiedde, want eveneens vandaag werd Dragonflight aangekondigd, de inmiddels negende uitbreiding van World of Warcraft.

Wrath of the Lich King Classic



Maar na The Burning Crusade werd WoTLK (Wrath of the Lich King) een van de populairste expansions. En nu, bijna 15 later keren spelers terug. Terug naar het koude Northrend om daar uiteindelijk de strijd aan te gaan met Lich King Arthas Menethil en zijn Scourge.

Blizzard kondigde vandaag aan dat Wrath of the Lich King Classic later dit jaar al beschikbaar komt voor iedereen met een actief World of Warcraft abonnement.